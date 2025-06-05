Яке походження та значення слова "тригерить", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс termin.in.ua.

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Яке походження слова "тригер"

Маючи необмежений доступ до мережі інтернет та різноманітних блогів психологів, ми зараз знаємо про психологію людини більше ніж наші батьки. Наші реакції пояснюються багатьма чинниками та називаються певними термінами, які, здебільшого, мають іншомовне походження.

Серед нових, але популярних термінів, – "тригерить" чи "тригер". Саме, як термін з психології ми його чуємо найчастіше.

Слово "тригер" походить від англійського trigger і дослівно перекладається як "спусковий гачок". Спочатку цей термін використовувався у військовій сфері для позначення механізму, який запускає подію, тобто безпосередню причину – наприклад, постріл, скандал, конфлікт для початку війни.

Згодом слово набуло ширшого значення і стало використовуватися в різних сферах:

Програмування: тригер – це механізм, що автоматично запускає певну дію в базах даних або програмному коді.

Маркетинг: тригери – це фактори, що спонукають людину до певної поведінки, наприклад, до покупки.

Психологія: тригер – це подразник, що викликає сильну емоційну реакцію або спогади, особливо у людей із посттравматичним стресовим розладом.

Простіше і уніфікованіше – це своєрідний "перемикач", що активує певний процес або реакцію.

Якщо ми повернемося до психології, то тригерами заведено називати певні стимули, які здатні викликати у людини неконтрольовану реакцію, будь-то агресія, паніка, страх, сум, сльози, флешбек, апатія, печаль, шок, панічна атака і так далі. Тобто, коли трапляється подія, яка викликає спогад в голові спрацьовує "перемикач", який викликає, зазвичай, негативну реакцію.

Для людини, яка пережила травму, фізичну чи психологічну, негативний досвід, тригерами можуть бути:

Річниця травми або втрати.

Конкретні звуки, види, запахи або смаки, що асоціюються з травмою.

Гучні голоси або крики.

Певні фрази, інтонації в діалозі.

Відвідування локацій пов’язаних з травматичною подією.

Шуми, схожі за характером на ті, що виникали під час травми.

Сварки.

Насмішки або осуд.

Самотність.

Розрив стосунків.

Вплив насильницького контенту в медіа.

Небажаний фізичний контакт.

Хвороба або травма особиста чи когось з рідних чи друзів.

Якими українськими відповідниками можна замінити "тригерить"

В українській мові є відповідники до цього слова. А тому "мене це тригерить", можна замінити на:

мене це дратує,

мене це дражнить,

мене це бентежить,

мене це зачіпає / чіпляє,

мене це засмучує,

мене це займає,

мене це злить / розлючує чи навіть – драконить.

А ще є безліч сленгових висловів, якими можна сказати, що вас щось зачепило і зринув спогад, наприклад – перемкнуло чи коробить.

Якщо ви можете описати свою емоцію на подразник, можна назвати її, а якщо ні, то використати термін тригерить.

Живіть без "тригерів" / Рexels

Бережіть своє емоційне та фізичне здоров'я – харчуйтеся правильно, багато гуляйте, займайтеся спортом, оточіть себе приємними речами та людьми.