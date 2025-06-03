Яке походження у слова "гарнізон", розповідає 24 Канал, посилаючись на інформацію зі словників.

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Яке походження слова "гарнізон"

В сучасних реаліях військові терміни для українців є чимось звичним. Ми знаємо їх сучасне значення чи позначення, але не задумуємося над походженням слова.

Більшість слів військової термінології прийшли до нас з інших мов, через посередництво сусідніх країн та їх мов. Хоча у нас є і свої відповідники, але терміни з різних наук уніфіковані для багатьох країн світу і так простіше ними користуватися.

Це стосується і терміну "гарнізон". Слово походить з французької мови garnison, походить від дієслова garnir – споряджати, постачати.

Це не єдине французьке слово, яким ми користуємося. В українській мові близько 9 відсотків слів франкомовного походження, як, наприклад, слова капюшон чи портмоне.

Що таке гарнізон Це військові частини, військові навчальні заклади і установи, розташовані постійно або тимчасово в певному населеному пункті або районі зі встановленими межами для охорони та оборони його у мирні та воєнні часи.

Гарнізон становлять військові частини, штаби, організації, установи та військово-навчальні заклади Збройних Сил України, розташовані постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними).

Українським аналогом цього слова є залога. Саме таким терміном користувалися в Україні у XVII за козацьких часів.

Слово прийшло до нас через посередництво російської мови за часів Російської імперії у ХVІІІ – ХІХ столітті. Саме тоді терміни, і військові теж, в усій Європі набули схожості.

Ось ще слова військової та морської термінології, які походять з французької мови – абордаж, авангард, ар'єргард, аванпост, авіатор, амбразура, ангар, армія, арсенал, база, баржа, барикада, батарея, бівуак, бомба, бригада, гвардія, дезертир, демаркація, демобілізація, десант, дивізіон, дирижабль, дислокація, ешелон, інтендант, кавалерія, калібр, канонада, капітан, команда, міна, мінер, парашут, партизан, флот, флотилія, фронт. Чимало, правда?

Цими термінами користуються майже в усьому світі і це частина розвитку мов.