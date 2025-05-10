В соціальній мережі тікток ширяться відео стосовно слова "обоюдно" – від його правильної вимови і написання до переспівування. А що воно означає і чи є таке слово в українській мові, розповідає 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", посилаючись на mova_vtrendi.

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Що означає "обоюдно"

Серед української молоді слово "обоюдно" з'явилося, як сленгове, менш як рік тому. Його широке вживання вимагає пояснення.

Українські словники подають "обоюдно" як русизм та наводять українські відповідники.

Саме значення слова найвлучніше тлумачиться: взаємно – вказує на те, що в обох сторін є щось спільне або щось, що стосується їх обох.

Іншими відповідниками до слова "обоюдно", залежно від контексту, слугують:

двостороннє, двобічно, з обох боків; обопільно, взаємно, навзаї[є]м; обосічно; двозначно.

Найчастіше слово "обоюдний" ми чуємо у виразі "по обоюдному согласию". Щоб підібрати правильний український відповідник, варто зрозуміти контекст усього речення.

Якщо ми говоримо про розірвання контракту, то замість "обоюдно" слід використати:

за обопільною згодою,

за згодою сторін.

Якщо говоримо про суперечку чи конфлікт, то краще сказати:

розійшлися полюбовно,

залагодили полюбовно.

Якщо у значенні симпатії – "обоюдная симпатия", тоді краще:

симпатія взаємна.

Однак, Словник.UA наводить приклади цитат з української літератури, де це слово вживається без змін. Ймовірно у ХІХ столітті, таке вживання, ще допускалося.

"Знов, значить, будуть і ті самі "обсуждения" з вимотуванням жил обоюдним". (Леся Українка).

"Може, зійдуть, і виростуть ножі обоюдні, Розпанахають погане, Гниле серце, трудне" (Тарас Шевченко).

Однак, у сучасних словниках української мови воно відсутнє і вимагає перекладу. Тому – використовуйте один з українських відповідників.

Як слово "обоюдно" ввійшло до молодіжної лексики

В російськомовному контенті мережі тікток з'явилося відео російського футболіста "Корша", який вжив це слово з характерним жестом – пальці затиснуті у кулак і відкопилені великий та мізинець.

Жест почали копіювати підлітки, знімати меми та повторювати слово "обоюдно".

Тренд підхопила й українська молодь. Однак, хоч у ролику і пригадали не дуже поширене слово, але воно чуже і тому вимагає перекладу і пояснення.

Та й сам жест, який називають – жестом "Шака" – має давнішу і цікавішу історію. Його автором став гавайський серфер, який втратив три пальці, а тому його вітання долонею виглядало саме так.

Згодом він проник у різні сфери та набув іншого значення. Сьогодні його використовують і військові, який означає "4-5-0" чи "Усе по красоті".

Запозичили його і футболісти, як знак взаємної передачі м'яча. Але у супроводі слова "обоюдно" і поширенню у відомій мережі, він став популярним у молоді разом зі словом.

Що таке "обоюдно": дивіться відео

Оскільки, проти тренду не "попреш", і жест не має негативного підтексту, варто лише замінити російське "обоюдно" на український відповідник – "Взаємно!" чи "Обопільно!" Останнє слово теж звучить загадково і сленгово.

Пізнавайте рідну мову і говоріть українською! Нашій мові є ще чим вас здивувати, як от українськими відповідниками до слова "бездєлушка"!