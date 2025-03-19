Очищуємо своє українське мовлення і далі. Й у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал розповідає, яким словом замінити русизм "бєздєлушка", посилаючись на тікток @anichka.finyk.

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Які ж відповідники до слова "бєзделушка"

Часто вживаєте слово "бєздєлушка"? Знайте – це русизм, у якого є свої цікаві і кумедні українські відповідники.

З'ясуймо, що називають "бєздєлушкою". Зазвичай ним позначають невеликі декоративні предмети (статуетки, обереги) або прикраси чи аксесуари, які часто вважаються тривіальними або малоцінними. Це, зазвичай, сувеніри, які не несуть практичної користі.

Однак, деякі з них можуть бути предметами колекціонування, що свідчить про смаки та уподобання людини.

Часто вони асоціюються з сентиментальністю та ностальгією, оскільки ці предмети можуть мати особисте значення або спогади для власника, як, наприклад, магніти на холодильник з мандрівок.

У кожного з нас є такі "бєздєлушки", яких шкода позбутися. Але чого слід позбутися негайно – це русизму, та замінити його одним з українських відповідників, а їх декілька.

Отож не "бєздєлушка", а:

дрібничка,

цЯцька,

цяцЯнка,

багатЕлька,

нікчЕмниця,

абИщиця.

Чули такі варіанти слова? Незвично однозначно!

Як перекладається "бєзделушка": дивіться відео

А ще слово "абищиця" можна вважати мовним шиболетом, адже його складно правильно вимовити носіям російської. Тому обов'язково ним користуйтеся! Як і іншою п'ятіркою цікавих українських словечок, які важко вимовити іноземцям.

"Абищиця" не всім під силу вимовити / Чиста мова

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