Очищаем свою украинскую речь и дальше. И в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал рассказывает, каким словом заменить русизм "безделушка", ссылаясь на тикток @anichka.finyk.

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Какие же соответствия к слову "безделушка"

Часто употребляете слово "безделушка"? Знайте – это русизм, у которого есть свои интересные и забавные украинские соответствия.

Выясним, что называют "безделушкой". Обычно им обозначают небольшие декоративные предметы (статуэтки, обереги) или украшения или аксессуары, которые часто считаются тривиальными или малоценными. Это, обычно, сувениры, которые не несут практической пользы.

Однако, некоторые из них могут быть предметами коллекционирования, что свидетельствует о вкусах и предпочтениях человека.

Часто они ассоциируются с сентиментальностью и ностальгией, поскольку эти предметы могут иметь личное значение или воспоминания для владельца, как, например, магниты на холодильник с путешествий.

У каждого из нас есть такие "безделушки", от которых жалко избавиться. Но от чего следует избавиться немедленно – это от русизма, и заменить его одним из украинских аналогов, а их несколько.

Поэтому не "безделушка", а:

"дрібничка",

"цЯцька",

"цяцЯнка",

багатЕлька",

"нікчЕмниця",

"абИщиця".

Слышали такие варианты слова? Необычно однозначно!

Как переводится "безделушка": смотрите видео

А еще слово "абищиця" можно считать языковым шиболетом, ведь его сложно правильно произнести носителям русского. Поэтому обязательно им пользуйтесь! Как и другой пятеркой интересных украинских словечек, которые трудно произнести иностранцам.

"Абищица" не всем под силу произнести / Чиста мова

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