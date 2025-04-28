В українській мові є чітка формула, за якою формуються по батькові. Однак, існує кілька винятків, серед яких і ім'я Ілля. Як утворюється по батькові від цього імені, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток Марії Словолюб.

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Як формуються по батькові

В Україні повне ім'я складається з прізвища, імені та по батькові, які фіксуються в усіх документах. Винятком є – закордонний паспорт.

Оскільки по батькові – неодмінна частина офіційних документів, тому важливо знати правила написання, аби не припускатися помилок.

За українським правописом по батькові утворюються наступним чином:

Чоловічі: до іменників чоловічого роду додають суфікс -ович (рідше – -ич, -іч).

Жіночі: до іменників жіночого роду додають суфікси -івна, -ївна.

Тобто: Михайлович – Михайлівна, Олександрович – Олександрівна, Андрійович – Андріївна.

Однак існують винятки, які слід запам'ятати. Це імена – Ілля, Лука, Кузьма, Сава, Яків.

Важливо! В українській мові "по батькові" пишеться без дефіса. Бо дефіс пишеться у випадку поєднання, коли іменник або займенник закінчуються на -ому, -ему, -и і додавання префіксу по-: по-моєму, по-селянськи.

Як утворити по батькові від Іллі

Ілля – біблійне ім'я, утворене від староєврейського імені Еліягу (אליהו) і означає "мій Бог – Господь". Воно досить популярне в Україні. А утворення по батькові від цього імені – є винятком з правила.

При утворенні по батькові зберігається подвоєння літери "л" і у чоловічій формі додається суфікс -іч. А тому правильне по батькові: Ілліч та Іллівна.

Якщо ви натрапили, при оформленні документів, на форми Ілльович, Ільйович, Ільївна – такі варіанти помилкові і документ можна вважати не дійсним.

Як утворюється по батькові: дивіться відео

Уважно ставтеся до написання свого імені. А також до вибору імені для своєї дитини і не обирайте їх зросійщені варіанти, як у випадку Нікіти, Кіріла чи Даніїла.