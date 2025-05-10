В социальной сети тик ток распространяются видео относительно слова "обоюдно" – от его правильного произношения и написания до переспевания. А что оно означает и есть ли такое слово в украинском языке, рассказывает 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", ссылаясь на mova_vtrendi.

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Что означает "обоюдно"

Среди украинской молодежи слово "обоюдно" появилось, как сленговое, менее года назад. Его широкое употребление требует объяснения.

Украинские словари подают "обоюдно" как русизм и приводят украинские соответствия.

Именно значение слова наиболее точно толкуется: "взаємно" – указывает на то, что у обеих сторон есть что-то общее или что-то, что касается их обеих.

Другими соответствиями к слову "обоюдно", в зависимости от контекста, служат:

двостороннє, двобічно, з обох боків; обопільно, взаємно, навзаї[є]м; обосічно; двозначно.

Чаще всего слово "обоюдный" мы слышим в выражении "по обоюдному согласию". Чтобы подобрать правильный украинский аналог, стоит понять контекст всего предложения.

Если мы говорим о расторжении контракта, то вместо "обоюдно" следует использовать:

за обопільною згодою,

за згодою сторін.

Если мы говорим о споре или конфликте, то лучше сказать:

розійшлися полюбовно,

залагодили полюбовно.

Если в значении симпатии – "обоюдная симпатия", тогда лучше:

симпатія взаємна.

Однако, Словник.UA приводит примеры цитат из украинской литературы, где это слово употребляется без изменений. Вероятно в ХІХ веке, такое употребление, еще допускалось.

"Знов, значить, будуть і ті самі "обсуждения" з вимотуванням жил обоюдним". (Леся Украинка).

"Може, зійдуть, і виростуть ножі обоюдні, Розпанахають погане, Гниле серце, трудне" (Тарас Шевченко).

Однако, в современных словарях украинского языка оно отсутствует и требует перевода. Поэтому – используйте один из украинских соответствий.

Как слово "обоюдно" вошло в молодежную лексику

В русскоязычном контенте сети тик ток появилось видео российского футболиста "Корша", который употребил это слово с характерным жестом – пальцы зажаты в кулак и оттопырены большой и мизинец.

Жест начали копировать подростки, снимать мемы и повторять слово "обоюдно".

Тренд подхватила и украинская молодежь. Однако, хоть в ролике и вспомнили не очень распространенное слово, но оно чужое и поэтому требует перевода и объяснения.

И сам жест, который называют – жестом "Шака" – имеет более давнюю и интересную историю. Его автором стал гавайский серфер, который потерял три пальца, а потому его приветствие ладонью выглядело именно так.

Впоследствии он проник в различные сферы и приобрел другое значение. Сегодня его используют и военные, который означает "4-5-0" или "Все по красоте".

Позаимствовали его и футболисты, как знак взаимной передачи мяча. Но в сопровождении слова "обоюдно" и распространению в известной сети, он стал популярным у молодежи вместе со словом.

Что такое "обоюдно": смотрите видео

Поскольку, против тренда не "попрешь", и жест не имеет негативного подтекста, стоит лишь заменить русское "обоюдно" на украинский аналог – "Взаємно!" или "Обопільно!". Последнее слово тоже звучит загадочно и сленгово.

Познавайте родной язык и говорите на украинском! Нашему языку есть еще чем вас удивить, как вот украинскими соответствиями к слову "безделушка"!