Какое происхождение у слова "гарнизон", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на информацию из словарей.

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Каково происхождение слова "гарнизон"

В современных реалиях военные термины для украинцев являются чем-то привычным. Мы знаем их современное значение или обозначение, но не задумываемся над происхождением слова.

Большинство слов военной терминологии пришли к нам из других языков, через посредничество соседних стран и их языков. Хотя у нас есть и свои соответствия, но термины из разных наук унифицированы для многих стран мира и так проще ими пользоваться.

Это касается и термина "гарнизон". Слово происходит из французского языка garnison, происходит от глагола garnir – снаряжать, снабжать.

Это не единственное французское слово, которым мы пользуемся. В украинском языке около 9 процентов слов франкоязычного происхождения, как, например, слова капюшон или портмоне.

Что такое гарнизон Это воинские части, военные учебные заведения и учреждения, расположенные постоянно или временно в определенном населенном пункте или районе с установленными границами для охраны и обороны его в мирное и военное время.

Гарнизон составляют воинские части, штабы, организации, учреждения и военно учебные заведения Вооруженных Сил Украины, расположены постоянно или временно в населенном пункте (пунктах) или вне его (их).

Украинским аналогом этого слова является залога. Именно таким термином пользовались в Украине в XVII в казацкие времена.

Слово пришло к нам через посредничество русского языка во времена Российской империи в XVIII – XIX веке. Именно тогда термины, и военные тоже, во всей Европе приобрели сходство.

Вот еще слова военной и морской терминологии, которые происходят из французского языка – абордаж, авангард, арьергард, аванпост, авиатор, амбразура, ангар, армия, арсенал, база, баржа, баррикада, батарея, бивуак, бомба, бригада, гвардия, дезертир, демаркация, демобилизация, десант, дивизион, дирижабль, дислокация, эшелон, интендант, кавалерия, калибр, канонада, капитан, команда, мина, минер, парашют, партизан, флот, флотилия, фронт. Немало, правда?

Этими терминами пользуются почти во всем мире и это часть развития языков.