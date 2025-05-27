Какое происхождение у названия самого популярного аксессуара "портмоне", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на словари украинского языка.

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Откуда взялось слово "портмоне"

Этот популярный аксессуар для денег, которым пользуются и мужчины, и женщины, называют "портмоне". Слово звучит необычно, ведь имеет иноязычное происхождение.

Оно происходит из французского языка: porte-monnaie, где porter означает "носить", а monnaie – "деньги". То есть буквально – "то, в чем носят деньги".

Да и само французское слово monnaie имеет общие корни с латинским moneta, откуда происходят слова "монета" и "деньги" во многих языках. Аналогично, porter встречается в других заимствованных словах, таких как портфель ("носить листы"), портсигар ("носить сигары") и др.

Интересно! В украинском языке "портмоне" является несклоняемым существительным среднего рода.

Французские слова появились на нашей территории со времен Российской империи, когда с XVII по XIX века среди элиты популярной была франкомания – мода на все французское – язык, культуру, литературу. И в украинском языке около 9 процентов слов франкоязычного происхождения – это термины из культуры, архитектуры, финансы, военного дела – жюри, авиатор, вуаль, арьергард, фонтан, аванс, рояль и другие известные слова.

Монетниця / Pexsels

Как еще назвать аксессуар для денег

Кроме размера, цвета, формы аксессуар для денег имеет еще несколько названий, которым тоже пользуются украинцы. Некоторые из них тоже заимствованы из других языков, преимущественно с тюркского происхождения:

гаманець,

гаман,

капшук,

капша,

калита / калитка,

мошонка,

кисет,

киса.

Первые кошельки – это мешочки из ткани или кожи, которые затягивались шнурком и в них носили деньги-монеты. В них еще, часто, мужчины носили табак и трубку. Форма изменилась с появлением бумажных денег.

Формы кошельков меняются и сейчас, как и их названия – клатч, тревелер, монетница. В украинской литературе можно встретить разные названия.