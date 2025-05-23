Про те, як сказати про свій шок правильно, розповідає 24 Канал, посилаючись на філологиню Оксану Миколаївну.

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Як сказати про свій шок правильно

Приємно, що українці почали прискіпливіше вивчати свою мову та очищувати її від суржику, кальок та неправильних форм. Поява великої кількості україномовних перекладів та літератури українських письменників, дає змогу насолодитися літературою та мовою та поглибити свої знання.

А коли виникають сумніви чи суперечності, як сказати правильно, на допомогу приходять філологи.

Однією з суперечливих вимов є вигук – "Я в шоці!". Сам вигук означає здивування, невідповідність, коли вразила чи глибоко здивувала розповідь. Та чи саме так про це сказати? Бо можна почути варіанти: в шокови, в шокові, в шоку. Як же правильно?

Тут цікавезна історія і не однозначна. Тлумачний словник української мови стверджує, що правильним варіантом буде – в шоку.

Сучасний український правопис 2019 року стверджує, що має відбуватися чергування: шок – у шоці. Як і в варіантах: байрак – у байраці, друк – у друці.

А от дослідниця Світлана Ярмоленко у публікації "Яку форму мають у місцевому відмінку мають іменники: шок, морок, пік" доводить, що перед закінченням -і відбувається чергування приголосного звука, а тому допустимі варіанти:

у шоку,

у шоці,

у шокові.

З вище описаного можна сказати, що мовознавці ще між собою не домовилися, щодо остаточної форми і не внесли її у словники можна обрати і альтернативні варіанти з прикметником:

Я шокована / шокований!

Я вражена / вражений!

Я здивована / здивований!

Я приголомшена / приголомшений!

Я притлумлений / притлумлена!

Як сказати про шок: дивіться відео

Але коли мова іде про шок, як медичний термін від переляку, стресу неприємних вражень, то тут доречніше сказати – "Я не при собі!" чи "Я сам не свій / своя".

Поки ваш шок у шоці від інформації, пригадайте яким варіантом послуговуєтеся ви.

А наша мова така багата, що на безліч випадків знайдеться своє цікаве пояснення, як і у варіанті зі словом "висипатися" і це зовсім не про сон.

Пізнавайте мову та говоріть українською!