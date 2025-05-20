Чому слово "висипатися" не варто вживати для пояснення своїх взаємин зі сном, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Павла Мацьопи.

Дивіться також Що означає слово "обоюдно" та чому воно шалено завірусилось серед молоді

Чому слово "висипатися" не про сон

Як часто ви чули чи казали – "Зовсім не висипаюся"? А знаєте що це дієслово найчастіше вживають неправильно і недоречно, коли говорять про здоровий достатній сон.

Слово "висипатися" вживається у кількох значеннях, ось як їх пояснює ресурс "Горох".

Основне значення – сиплючись випадати з чогось: з мішка, з відра, з коробки, і це завжди про недоконаний час. Про процес і сипучі речовини.

"Мартошине жито не раз висипалось нежате". (Леся Українка)

Друге значення – виходячи, вибігаючи звідки-небудь, з'являтися у великій кількості.

"Заворушились дівчата на городах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали." (Іван Нечуй-Левицький)

Третє значення – виступати, з'являтися на чому-небудь, густо вкриваючи поверхню.

"Висипались зорі золоті; зійшов ясний місяць." (Марко Вовчок).

Коли йдеться про задоволення потреби у сні – спати довго, досхочу, щоб відпочити, то правильне слово тут – висиплятися та його доконана форма – ви́спатися.

"Ти, Василино, завтра не буди мене рано. Хоч раз на тиждень висплюся до ладу." (Семен Васильченко).

"Моряк поспішав виспатись, бо вже кілька ночей або зовсім не спав, або спав по дві-три години." (Микола Трублаїні).

Коли ви хочете розповісти про свій сон, то візьміть до уваги словничок:

Виспатися – відпочити завдяки сну "Я – виспався!" , а не "Я – висипався".

– відпочити завдяки сну , а не Висиплятися – мати можливість спати досхочу, щоб відпочити.

мати можливість спати досхочу, щоб відпочити. Відіспатися / відсиплятися – довго спати, відновлюючи сили після перевтоми.

– довго спати, відновлюючи сили після перевтоми. Засинати / засинання – процес поринання у сон.

– процес поринання у сон. Недосипляння – хронічна нестача сну.

Не плутайте їх зі словами засипати / засипання – це про сипучі речовини, наприклад, недосипати солі в борщ.

Але інша ситуація зі словом – недосип. У словниках Агатангела Кримського та Сергія Єфремова, слово недосип, як і у деяких сучасних, має два значення:

1. похідне від "сипати".

2. як синонім до недосипляння.

"Чи ти з недосипу забув, хто сам єси?" (Михайло Левицький).

Подібна плутанина виникає і зі словами "крайній" та "останній". Але варто лише раз розібратися – і все стає зрозумілим!

То "висиплятися" чи "висипатися": дивіться відео

24 Канал зичить вам – гарно висипляйтеся! Сон необхідний для бадьорості, моторності та жвавого розуму.