Почему слово "висипатися" не стоит употреблять для объяснения своих взаимоотношений со сном, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Павла Мацьопы.
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Почему слово "высыпаться" не о сне
Как часто вы слышали или говорили – "Совсем не высыпаюсь". А знаете что этот глагол чаще всего употребляют неправильно и неуместно, когда говорят о здоровом достаточном сне.
Слово "висипатися" употребляется в нескольких значениях, вот как их объясняет ресурс "Горох".
Основное значение – сыплясь выпадать из чего-то: из мешка, из ведра, из коробки, и это всегда о несовершенном времени. О процессе и сыпучих веществах.
"Мартошине жито не раз висипалось нежате". (Леся Украинка)
Второе значение – выходя, выбегая откуда-либо, появляться в большом количестве.
"Заворушились дівчата на городах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали." (Иван Нечуй-Левицкий)
Третье значение – выступать, появляться на чем-либо, густо покрывая поверхность.
"Висипались зорі золоті; зійшов ясний місяць." (Марко Вовчок).
Когда речь идет об удовлетворении потребности во сне – спать долго, вволю, чтобы отдохнуть, то правильное слово здесь – "висиплятися" и его совершенная форма – "виспатися".
"Ти, Василино, завтра не буди мене рано. Хоч раз на тиждень висплюся до ладу." (Семен Васильченко).
"Моряк поспішав виспатись, бо вже кілька ночей або зовсім не спав, або спав по дві-три години." (Николай Трублаини).
Когда вы хотите рассказать о своем сон, то примите во внимание словарик:
- Виспатися – отдохнуть благодаря сну "Я – выспался!", а не "Я – высыпался".
- Висиплятися – иметь возможность спать вволю, чтобы отдохнуть.
- Відіспатися / відсиплятися – долго спать, восстанавливая силы после переутомления.
- Засинати / засинання – процесс погружения в сон.
- Недосипляння – хроническая нехватка сна.
Не путайте их со словами "засипати / засипання" – это про сыпучие вещества, например, недосыпать соли в борщ.
Но другая ситуация со словом – "недосип". В словарях Агафангела Крымского и Сергея Ефремова, слово недосып, как и в некоторых современных, имеет два значения:
1. производное от "сыпать".
2. как синоним к недосыпанию.
"Чи ти з недосипу забув, хто сам єси?" (Михаил Левицкий).
Подобная путаница возникает и со словами "крайний" и "последний". Но стоит только раз разобраться – и все становится понятным!
То "висипатися" или "висиплятися": смотрите видео
24 Канал желает вам – хорошо высыпайтесь! Сон необходим для бодрости, моторности и живого ума.