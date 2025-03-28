Если у вас возникали трудности с использованием слов "крайний" и "последний", то 24 Канал рассказывает о тонкостях, опираясь на объяснения @oksana_perchyk.
Смотрите также "По щелчку" – в украинском языке нет такой фразы, но есть более интересные
Когда говорить "крайний", а когда – "последний"
Слова "крайний" и "последний" – не тождественны. Каждое из них имеет свое значение и ситуации в которых используется.
Интересно, что слово "последний" приобрело суеверный негативный оттенок и его заменяют на "крайний". Такие условности возникли в определенных профессиях с повышенной опасностью – спасатели, военные, альпинисты, пилоты, поэтому его можно считать профессиональным сленгом.
Но если мы говорим о грамотной речи, то избегать слова "последний" – неправильно. Словари следующим образом дают объяснение этим словам:
Основное значение слова "последний" – тот, что заканчивает собой ряд предметов, явлений, действий. Поэтому:
- последний в очереди,
- последний рабочий день,
- последний раз,
- последний день – в году, учебном году, каникул.
Слово "крайний" имеет целых три значения:
- Тот, что расположен на краю, на грани, то есть "конечный".
- В значении срока, дальше которого нельзя медлить, переносить, то есть он есть "последний" – крайний срок (дедлайн).
- В смысле, когда что-то достигло наивысшей степени, наивысший, чрезмерный, предельный – "в крайнем случае".
Поэтому запомните, что "крайние" это:
- крайний на полке,
- крайний север,
- крайняя плоть,
- крайний срок,
- на крайний случай,
- крайние меры.
Для обозначения всего остального используйте исключительно "последний".
Когда мы говорим "крайний": смотрите видео
Что ж, теперь вы знаете, что правильно спросить в очереди – "кто последний?".
А еще узнайте в каких случаях говорить "не мешай", о котором писал 24 Канал ранее.