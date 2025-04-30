Однако не стоит портить красоту языка и цветов "мусором". Поэтому 24 Канал продолжает помогать его выбрасывать из речи.

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Как будет "ландыш" на украинском

Часто для обозначения "многолетнего травянистого растения, цветущего мелкими белыми цветками, похожими на колокольчики" можно услышать слово "ландыш". Но в украинском языке нет такого слова. Это растение надо называть "конвалією".

В Украине он распространен на Полесье и в Лесостепи; на юг встречается реже; в Степи – только в лесах по долинам рек. Теневыносливое растение, растет в смешанных и лиственных лесах.

Лекарственное, эфиромасличное, ядовитое и декоративное растение. Его охраняют на региональном уровне. Период цветения растения – апрель-май.

Что интересно, во время Первой мировой войны полевые медики и фельдшеры использовали ландыш как противоядие при отравлении солдат ядовитыми газами.

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Как еще называют ландыш

В переводе с латыни название цветка – ландыш обыкновенный или Convallaria majalis – означает "лилия долин".

В народе ландыш называют еще так:

ланьє вушко;

лісовий дзвіночок;

гладиш.

Напомним, что в нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть разные виды цветов на украинском.