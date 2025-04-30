Однак не варто псувати красу мови та квітів "сміттям". Тож 24 Канал продовжує допомагати його викидати з мовлення.

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Як буде "ландыш" українською

Часто на позначення "багаторічної трав'янистої рослини, що цвіте дрібними білими квітками, схожими на дзвіночки" можна почути слово "ландыш". Але в українській мові немає такого слова. Цю рослину треба називати конвалією.

В Україні вона поширена на Поліссі та в Лісостепу; на південь зустрічається рідше; у Степу – лише в лісах по долинах річок. Тіньовитривала рослина, росте в мішаних і листяних лісах.

Лікарська, ефіроолійна, отруйна і декоративна рослина. Її охороняють на регіональному рівні. Період квітування рослини – квітень-травень.

Що цікаво, під час Першої світової війни польові медики та фельдшери використовували конвалію як протиотруту при отруєнні солдатів отруйними газами.

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Як ще називають конвалію

У перекладі з латини назва квітки – конвалія звичайна або Convallaria majalis – означає "лілія долин".

У народі конвалію називають ще так:

ланьє вушко;

лісовий дзвіночок;

гладиш.

Нагадаємо, що у нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською.