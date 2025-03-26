Не стоит использовать русизмы – в украинском языке есть немало соответствий. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!" рассказывает, как переводится выражение "по щелчку", ссылаясь на тикток Вики Хмельницкой.

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Как заменить выражение "по щелчку"

Радует, что украинцы стремятся очистить свою речь от суржика. Но, при использовании фразеологизмов, порой возникают трудности и сюда закрадываются русизмы.

Сегодня выясним как перевести на украинский язык "по щелчку" или "по щелчку пальцев", и что означает выражение.

Прежде всего, в украинском языке нет слова "щелчок", а характерный звук пальцев называется "клацання" – щелкнуть пальцами или щелкнуть выключателем.

Еще "щелчок" можно перевести как "щиголь" или "щиглик", которое равноценно русскому "щелбан".

Само выражение "по щелчку" означает – сделать что-то очень быстро – немедленно, мгновенно, "на уже".

А украинскими аналогами будут выражения:

"зробити на раз два";

"раз два – і кінець" ;

"не встигнеш і оком моргнути";

"раз два – і готово".

А если задание выполнить быстро без лишних усилий, можно сказать:

"Раз плюнути!",

"Завиграшки",

"Однією лівою!",

"Запросто!".

А еще можно принять и забавные варианты, чтобы ускорить кого-то:

"Як Сіркові муху з'їсти";

"Метнутися кабанчиком";

"Пурхнути метеликом".

Так зачем нам русизмы, когда имеем такое языковое богатство? Украинцы придумали немало точных выражений к различным ситуациям, как, например, и к выражению "на вкус и цвет товарища нет".

Не "по щелчку": смотрите видео

Изучайте фразеологизмы, используйте их варианты, делайте речь интереснее!