Очищаем наш украинский от русизмов. І 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" рассказывает, какие соответствия у слова "изобилие", ссылаясь на тикток @show_rami.

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Какой аналог у русизма "изобилие"

У каждого есть свой разговорный словарь – это зависит от среды. И есть слова, которые мы употребляем не часто, а некоторые знаем только в русском варианте, потому что они навязаны русскоязычным кинематографом или книгами.

Но в украинском языке есть свои соответствия и немало синонимов к ним, чтобы сделать свою речь интереснее и разнообразнее.

Среди таких слов русизм – "изобилие". Его слышали во фразеологизме – "рог изобилия".

На украинском это слова имеет несколько вариантов, в зависимости от контекста употребления. Самый распространенный вариант – "достаток".

Но когда говорим о повседневном комфорте– всего "удозвіль" или всего "уповні".

Если говорим о значительном достатке, то можно сказать – "надлишок" или "наддостаток". Или фразеологизмом – "аж через край льется".

А если мы рассказываем об урожае, тогда следует говорить – "рясно", "ряснота" или "рясота" – "рясно уродили яблука".

А еще слово "рясно" можно употребить при описании дождя – "рясний дощ" – в смысле достаточный для того времени или потребности.

Как перевести "изобилие": смотрите видео

Изучайте язык – делайте свою украинскую речь разнообразной! Как, например, изучая синонимы. А их в украинском языке больше всего у слова "бить", что собственно делают наши отважные воины с оккупантами.