Остальные 29% считают, что изучать русский стоит на уровне других иностранных языков или даже ниже. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Что думают украинцы об изучении русского языка в школе

В то же время в Украине продолжает увеличиваться доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в украиноязычных школах. В 2023 году таких было 52%, сейчас – 58%. При этом с 42% до 38% сократилось количество тех, кто считает, что русский язык стоит изучать в школах.

Авторы исследования также отмечают, что с Запада на Восток растет доля тех, кто все же хотел бы сохранения изучения русского языка в школах. Так, на Западе Украины 25% считают, что русский язык стоит изучать (снижение с 32% в 2023 году). Против этого – 72% (рост с 65% в 2023 году). В Центре уже 36% считают, что русский язык стоит изучать в школах (в 2023 году – 42%), против этого – 61% (в 2023 году – 53%).

На Юге ситуация с 2023 года не изменилась – 51% считают, что русский язык стоит изучать (преимущественно – на уровне других иностранных языков или более низком уровне), а 44% считают, что не стоит изучать вообще. В 2019 году на Юге только 1% считали, что не стоит изучать русский в школах.

На Востоке Украины по сравнению с 2023 годом стало больше тех, кто против изучения русского языка – с 23% до 36%. При этом считают, что стоит изучать – 57% (в 2023 году – 61%).

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Почему украинцы хотят изучать русский язык

Среди тех, кто дома общается на украинском языке, 66% выступают против изучения русского языка в школах. При этом 31% допускают его изучение.

Среди респондентов, которые дома общаются на русском языке, 66% считают, что русский язык можно изучать в школах. При этом каждый четвертый русскоязычный респондент выступает против изучения русского языка в школах.

Во всех случаях среди тех, кто в целом допускает изучение русского языка в школах, речь преимущественно идет об изучении на таком же уровне, как и другие иностранные языки, или даже более низком уровне.

Среди основных причин необходимости изучения русского языка в школах украинцы называют то, что русский язык является одним из иностранных языков, а иностранные языки в целом стоит знать (38%), а также то, что этот язык распространен в Украине / есть обстоятельства, которые сложились исторически (32%).