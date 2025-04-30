Высказывания и фразеологизмы обогащают и разнообразят разговор. Но здесь стоит знать, что они означают, чтобы не ошибиться. Что означает выражение "последнее китайское сообщение", рассказывает 24 Канал.

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Что же означает "последнее китайское предупреждение"

Фразеологизмы важны для разговоров, они делают их более живыми, интересными, остроумными. Поэтому используйте их чаще, но метко и по смыслу.

Значение самых известных фразеологизмов является частью НМТ для выпускников и их знают уже со школьной парты.

К "крылатым" относится и фраза "последнее китайское предупреждение", которую вы слышали хоть раз. Само выражение означает бесполезные угрозы, без конкретных действий – то есть расхождение между словами и делом.

Как появилась фраза "последнее китайское предупреждение"

Однако, выражение имеет вполне реальные исторические и политические основания, о которых уже забыли.

А обстоятельствами его возникновения были такие исторические события. В 1950 – 60-х годах обострились отношения между коммунистическим Китаем и США, которые поддержали Гоминьдан и Чан Кайши на Тайване.

Американские самолеты неоднократно совершали разведывательные полеты, нарушая воздушные границы КНР. Китай фиксировал нарушения границы и на каждое посылал "предупреждение" американской стороне. Каждое предупреждение нумеровалось и о нем публиковали в прессе и сообщали по радио. Известно, что до 1964 года их насчитывалось более 900, однако никаких мер и действий не было принято.

Поэтому, эти "предупреждения" еще в то время приобрели шутливый подтекст. Особенно в Советском Союзе, который пытался выставить США в негативном свете за его действия.

Последнее китайское предупреждение: смотрите видео

Выражение "китайское предупреждение" не воспринималось серьезно и к нему постепенно добавили слова "очередное", "последнее" или добавляли цифру – "мое тебе 657 китайское предупреждение".

Поэтому, если слышите "говорю тебе последнее китайское предупреждение", знайте – последствий не будет, и воспримите это как шутку.

Это не единственный фразеологизм, который обозначает абсурдность ситуации и имеет реальные исторические основания, таким еще есть "кино и немцы", о котором рассказывал 24 Канал ранее.

Знайте значение выражений, основания их возникновения и используйте их метко!