Вислови і фразеологізми збагачують і урізноманітнюють розмову. Але тут варто знати, що вони означають, щоб не помилитися. Що означає вислів "останнє китайське повідомлення", розповідає 24 Канал.

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Що ж означає "останнє китайське попередження"

Фразеологізми важливі для розмов, вони роблять їх жвавішими, цікавішими, дотепнішими. Тому використовуйте їх частіше, але влучно і за змістом.

Значення найвідоміших фразеологізмів є частиною НМТ для випускників і їх знають уже зі шкільної парти.

До "крилатих" належить і фраза "останнє китайське попередження", яку ви чули хоч раз. Сам вираз означає марні погрози, без конкретних дій – тобто розбіжність між словами й ділом.

Як з’явилась фраза "останнє китайське попередження"

Однак, вислів має цілком реальні історичні та політичні підстави, про які уже забули.

А обставинами його виникнення були такі історичні події. У 1950 – 60-х роках загострилися відносини між комуністичним Китаєм та США, які підтримали Гоміньдан та Чан Кайші на Тайвані.

Американські літаки неодноразово здійснювали розвідувальні польоти, порушуючи повітряні кордони КНР. Китай фіксував порушення кордону і на кожне посилав "попередження" американській стороні. Кожне попередження нумерувалося і про нього публікували у пресі та повідомляли по радіо. Відомо, що до 1964 року їх нараховувалося понад 900, однак жодних заходів і дій не було вжито.

Тому, ці "попередження" ще у той час набули жартівливого підтексту. Особливо в Радянському Союзі, який намагався виставити США в негативному світлі за його дії.

Останнє китайське попередження: дивіться відео

Вислів "китайське попередження" не сприймався серйозно і до нього поступово додали слова "чергове", "останнє" чи додавали цифру – "моє тобі 657 китайське попередження".

Тому, якщо чуєте "кажу тобі останнє китайське попередження", знайте – наслідків не буде, і сприйміть це як жарт.

Це не єдиний фразеологізм, який позначає абсурдність ситуації й має реальні історичні підстави, таким ще є "кіно і німці", про який розповідав 24 Канал раніше.

Знайте значення висловів, підстави їх виникнення та використовуйте їх влучно!