Выражение "поставить галочку" – в прямом или переносном смысле, слышали едва ли не все, а считаете ли, что оно заимствовано? 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!" рассказывает, как сказать это выражение на украинском.

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Как переводится "поставить галочку"

"Поставить галочку" – это выражение можно услышать чуть ли не ежедневно. Чаще всего, при перечислении чего-то – в виде списка или "поставьте подпись, там где галочка".

Что же такое "галочка" – это отметка "✓" которая используется для обозначения, места, согласия или включения, учета. Например:

проверено, там стоят галочки,

правильный ответ, там где галочки,

это дело выполнила, ставлю галочку.

Эту отметку советуют использовать в избирательных бюллетенях. А еще на НМТ есть вопросы, касающиеся "галочки", – есть ли такое название в украинском языке или это суржик.

Языковед Оксана Николаевна отмечает, что в разговорно-бытовой речи мы можем называть этот знак – "галочка", "птичка", "флажок", "зачерк" или даже англицизмы "чекбокс"/"чекмарк".

Но официальное название – "позначка. Поэтому в деловой речи мы говорим – "ставимо позначку".

Как правильно назвать "галочку": смотрите видео

А чем заменить косвенное значение выражения "поставить галочку" или "для галочки", рассказывает в своем тикток Вика Хмельницкая. Выражение означает сделать что-то нехотя, чтобы было сделано несмотря на желание или качество.

Здесь вариантов несколько:

зробити про людське око;

зробити, щоб збутися;

зробити для ока;

зробити для годиться;

рівно криво аби живо.

Как заменить "поставить галочку": смотрите видео

Дополняйте свою речь высказываниями, но лучше украинскими и принимайте во внимание сразу несколько вариантов, как, например, до "на вкус и цвет товарища нет", о котором 24 Канал писал ранее.