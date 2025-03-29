У русизма "обаятельный" есть свои украинские соответствия. В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", 24 Канал рассказывает о них, ссылаясь на тикток Вики Хмельницкой.

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Каким словом заменить русизм "обаятельный"

Вы умеете делать комплименты? А так, чтобы не использовать русизмы? Если вам не хватает украинских слов, чтобы сделать комплимент, то знайте – их хватает.

Среди приятных слов – и русизм "обаятельный". Его можно употребить к интересному собеседнику, или женщине/мужчине, которые понравились. А еще – к образу, взгляда, или голоса человека.

Но это слово имеет украинские соответствия, и их немало:

чарівний,

чарівливий,

милий,

привабливий,

принадний,

магічний,

харизматичний,

неперевершений,

п'янкий,

променистий,

файний,

неймовірний.

Немало, да? Сколько приятных комплиментов можно сделать человеку на украинском!

А "обаяние" – это умение привлечь к себе внимание, манерами или поведением, и о нем можно сказать на украинском:

шарм,

чар,

ґречність,

милість,

зачарування,

ваба.

Как переводится "обаятельный": смотрите видео

Не жалейте приятных слов, но выбирайте украинские, как к слову "искрамьотный", у которого тоже немало соответствий.

Обогатите свою речь естественными украинскими словами, которые точно и образно передадут нужное значение. Говорите на украинском красиво!