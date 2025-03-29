У русизму "обаятельний" є свої українські відповідники. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", 24 Канал розповідає про них, посилаючись на тікток Віки Хмельницької.

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Яким словом замінити русизм "обаятельний"

Ви умієте робити компліменти? А так, щоб не використовувати русизми? Якщо вам бракує українських слів, щоб зробити комплімент, то знайте – їх не бракує.

Серед приємних слів – і русизм "обаятельний". Його можна вжити до цікавого співрозмовника, чи жінки/чоловіка, які сподобалися. А ще – до образу, погляду, чи голосу людини.

Але це слово має українські відповідники, і їх чимало:

чарівний,

чарівливий,

милий,

привабливий,

принадний,

магічний,

харизматичний,

неперевершений,

п'янкий,

променистий,

файний,

неймовірний.

Чимало, еге ж? Скільки приємних компліментів можна зробити людині українською!

А "обаяние" – це вміння привернути до себе увагу, манерами чи поведінкою, і про нього можна сказати українською:

шарм,

чар,

ґречність,

милість,

зачарування,

ваба.

Як перекладається "обаятельний": дивіться відео

Не шкодуйте приємних слів, але обирайте українські, як до слова "іскрамьотний", у якого теж чимало відповідників.

Збагатіть своє мовлення природними українськими словами, які точно й образно передадуть потрібне значення. Говоріть українською красиво!