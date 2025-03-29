У русизму "обаятельний" є свої українські відповідники. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", 24 Канал розповідає про них, посилаючись на тікток Віки Хмельницької.
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Яким словом замінити русизм "обаятельний"
Ви умієте робити компліменти? А так, щоб не використовувати русизми? Якщо вам бракує українських слів, щоб зробити комплімент, то знайте – їх не бракує.
Серед приємних слів – і русизм "обаятельний". Його можна вжити до цікавого співрозмовника, чи жінки/чоловіка, які сподобалися. А ще – до образу, погляду, чи голосу людини.
Але це слово має українські відповідники, і їх чимало:
- чарівний,
- чарівливий,
- милий,
- привабливий,
- принадний,
- магічний,
- харизматичний,
- неперевершений,
- п'янкий,
- променистий,
- файний,
- неймовірний.
Чимало, еге ж? Скільки приємних компліментів можна зробити людині українською!
А "обаяние" – це вміння привернути до себе увагу, манерами чи поведінкою, і про нього можна сказати українською:
- шарм,
- чар,
- ґречність,
- милість,
- зачарування,
- ваба.
Як перекладається "обаятельний": дивіться відео
Не шкодуйте приємних слів, але обирайте українські, як до слова "іскрамьотний", у якого теж чимало відповідників.
Збагатіть своє мовлення природними українськими словами, які точно й образно передадуть потрібне значення. Говоріть українською красиво!