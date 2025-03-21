Розширюємо власний словничок і розуміємося, як же українською позначають деякі погані звички. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" розповідає, як українською перекладається "собутильник" , посилаючись на тікток Вікі Хмельницької.

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Як перекласти слово "собутильник"

Українська мова – це не лише про щось чимне і культурне – і лайка, і погані звички мають своє слово. Тому не варто засмічувати мовлення русизмами, а підберіть влучний український відповідник.

який і до слова "собутильник", яким позначають компаньйон з розпиття спиртних напоїв на постійній або тимчасовій основі.

Це слово – "собутильник" – русизм, і дослівного перекладу не має. Тому що українською "бутилка" – це пляшка, а "со-" українською – "спів-", як у словах "співмешканець", "співучасник".

Українською це слово, має кілька варіантів і звучить:

почАрківець

сучАрник

супиЯк

співплЯшкар

горілчаний брат

товариш по чарці

побратим по чарчині

чоповий брат (чоп – корок для пляшки)

Чули про такі варіанти чи здивовані?

Українці не дуже шанували людей, які полюбляють "оковиту", а тому мають кілька влучних і кумедних висловів про п'яницю:

залив за кліпку;

ні рак, ні жаба – п'яний нахаба;

п'яниця і свиня – однакові звання;

як п'ян, так капітан, а як проспитися, то й свині боїться.

Як перекладається "собутильник": дивіться відео

Вивчайте рідну мову, нехай вона вас і далі дивує! Як, наприклад, чудними варіантами до слова "талант" , про який писали раніше.