Расширяем собственный словарик и узнаем, как же на украинском обозначают некоторые плохие привычки. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" рассказывает, как на украинский переводится "собутыльник", ссылаясь на тикток Вики Хмельницкой.
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Как перевести слово "собутыльник"
Украинский язык – это не только о чем-то вежливом и культурном – и ругань, и плохие привычки имеют свои слова. Поэтому не стоит засорять речь русизмами, а подберите точное украинское соответствие.
В том числе и к слову "собутильник", которым обозначают компаньона по распитию спиртных напитков на постоянной или временной основе.
Это слово – "собутыльник" – русизм, и дословного перевода не имеет. Потому что на украинском "бутилка" – это бутылка, а "со-" на украинском – "спів-", как в словах "співмешканець", "співучасник".
На украинском это слово, имеет несколько вариантов и будет звучать:
- "почАрківець"
- "сучАрник"
- "супиЯк"
- "співплЯшкар"
- "горілчаний брат"
- "товариш по чарці"
- "побратим по чарчині"
- "чоповий брат (чоп – корок для пляшки)".
Слышали о таких вариантах или удивлены?
Украинцы не очень уважали людей, которые любят "водки", а потому имеют и несколько точных и забавных выражений о пьяницах:
- "залив за кліпку";
- "ні рак, ні жаба – п'яний нахаба";
- "п'яниця і свиня – однакові звання";
- "як п'ян, так капітан, а як проспитися, то й свині боїться".
Как переводится "собутыльник": смотрите видео
Изучайте родной язык, пусть он вас и дальше удивляет! Как, например, чудесными вариантами к слову "талант", о котором писали ранее.
24 Канал призывает изучать язык, обогащать словарик, но не злоупотреблять алкоголем. Будьте здоровы!