Какие украинские соответствия можно подобрать к слову "талант", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @show_rami.
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У слова "талант" есть синонимы
Сегодня слово "талант" используется для обозначения высокого уровня одаренности, природных способностей человека к определенному виду деятельности.
Оно имеет греческое происхождение и изначально обозначало меру веса, а затем и денежную единицу, соответствующую определенному весу серебра или золота.
Однако, кроме него, в украинском языке есть и свои синонимы для обозначения исключительных способностей. Выберите себе более интересный вариант.
- "кеба – це здібність, а безкебетний, як – нездібний".
- "кебета",
- "хист",
- "Іскра Божа",
- "хисть",
- "спосібність",
- "дарування",
- "обдарованість",
- "потенціал".
Как по другому назвать талант: смотрите видео
Вот как использовали эти слова украинские литераторы:
- "Тепер я сама бачила, що в мене був хист, справжній талант художника" (Олесь Донченко);
- "Чи так, батьку атамане? Чи правду співаю? Ех, якби-то!.. Та що й казать? Кебети не маю" (Тарас Шевченко);
- "Панночка була (і єсть) гарна... має душу живу і навіть іскру Божу" (Леся Украинка).
- "Талант чи обдарування поета саме і проявляється в здібності творити хвилюючі образи і картини життя, образи, які до нього ніхто не створював" (Андрей Малышко).
Эти слова давние и интересные, и стоят того, чтобы ими пользоваться и дальше. У каждого есть свой талант – не бойтесь его проявлять!