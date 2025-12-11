Почему птичка называется "синица", рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения ресурса "Горох".

Откуда взялось название "синица"?

Эта маленькая певчая птичка с разноцветным оперением отряда воробьиных известна всем и стала даже символом Украины.

Мы знаем ее под названием – СИНИЦА. А о происхождении названия есть две версии:

От звука : Птица издает характерное чириканье и свист, которое звучит как – "си-синь-си" или "си-синь" , и даже кому-то слышится – "зинь-зинь" .

: Птица издает характерное чириканье и свист, которое звучит как – , и даже кому-то слышится – . От цвета: Название связывают с сине голубым цветом оперения синицы голубой и белой, или сизовато серым оперением синицы большой.

И обратите внимание, что в украинском языке, слово заканчивается на букву "Я" – синицЯ, а "сініца" (синица)– это русская калькировка.

Это пример того, как язык сохраняет живую связь с природой. В других славянских языках подобные названия тоже происходят от этих особенностей птички: белорусский – синица, на польском – sinica, чешский – sinice, болгарский – сини́гер, на молдавском – сеница, на восточно-хорватском – сјèница, словенский – siníca.

Есть и народные названия птички, например:

зинзивер,

сикора,

зинька,

сеник.

Эти названия подтверждают звуковую версию происхождения.

Кроме того, птичка стала символом живости и ловкости. В мире существует около 65 видов синиц, и они известны своей прожорливостью и пользой для садоводов, ведь активно уничтожают насекомых вредителей.

В народной культуре синица часто символизирует маленькое, но ценное – отсюда и пословица "лучше синица в руках, чем журавль в небе".

А вот благодаря желтому животику некоторых видов, она очень подходит к сине-желтому флагу Украины.

Существует и украинская фамилия, происходящая от названия птицы – Синица. Вероятно, образовано от прозвища, которое давали человеку за сходство с птицей, например, за ловкость, живость или за ее профессию – возможно, ловец птиц.

Какие факты о синице вы знаете?

В мире существует около 65 видов синиц, среди которых самая распространенная – большая синица с желтой грудкой.

Синицы живут по всей Европе, в Украине, даже на севере Африки.

Синицы чрезвычайно прожорливы – могут охотиться целый день, даже когда уже сыты. Их рацион состоит из мелких насекомых, паучков, слизней.

Садоводы и фермеры любят этих птичек, потому что они активно уничтожают вредителей, защищая урожаи.

Большинство синиц не улетают в теплые края, а остаются рядом с человеком, ища пищу возле дома

Размножение: самка большой синицы может отложить до 10 – 12 яиц за один сезон. Родители кормят малышей до 60 раз в час, что делает их одними из самых заботливых птичьих семейств.

Синицы известны своей ловкостью – они легко висят на ветках вверх лапками, в поисках пищи.

Синичек можно подкармливать зимой, но определенными продуктами:

куски сала;

нежареные семечки тыквы, подсолнечника, льна;

нежареные орехи (арахис, орешник);

пшено и нечищеный овес;

сухофрукты (вяленые кусочки яблок, груш).

Но ни в коем случае не хлеб – синички не способны переваривать черный хлеб.

В народном творчестве есть высказывания, в которых фигурирует синица, что свидетельствует о ее значимости для украинцев:

Синиця й мала пташка, та свій голос має

Синиця не журавель, а весну сповіщає

Синиця мала, а співуча

Синиця в руках – то вже здобуток

Клопотунка синиця – саду захисниця.

За морем і синиця – птиця.

Зовиця, наче синиця, – усе хвостом вертить.

Ее образ в языке и культуре символизирует простое, но ценное – то, что всегда рядом и приносит пользу.