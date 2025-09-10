Об украинских фамилиях, которые имеют женское, материнское происхождение рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда из Киево-Могилянской академии Идею Александровну.

Как образовывались материнские фамилии?

Среди широкого многообразия украинских фамилий, которые различаются происхождением, – от профессии, рода занятий, территории проживания, особенности внешности, имени отца, есть и такие, которые происходят от имени матери. То есть в основе фамилии – женское имя матери или бабушки, сестры при которой рос ребенок.

Такая традиция сложилась достаточно давно и даже зафиксирована в исторических летописях древнерусского периода. Например, упоминается Василько Маричинич, сын Марицы Владимировны или Олег Настасич – внебрачный сын галицкого князя Ярослава галицкого и Настасьи Чагривны.

Исследователи приводят несколько причин образования таких фамилий:

ребенок рос при матери без отца (отец уехал или умер). Когда женщина рано становилась вдовой при малых детях, а о муже уже забывали, детей идентифицировали по материнскому имени.

внебрачное рождение ребенка.

мать более влиятельная или известная в коллективе, превосходит отца в чем-то (например в профессии или характером).

отец является приемником, то есть пришел жить в дом жены или когда муж родом из другой местности. Если человек чужак, чтобы его идентифицировать называли по имени жены, а потом оно переходило детям – чей Андрей – Ганусин. На Закарпатье мужчина именуется по жене, когда женщина председательствует в семье.

Такие фамилии называют – матронимы.

Что такое матронимы?

Матронимами называют фамилии, которые происходят от женских имен, чаще всего от имени матери, которая сама воспитывала сына или дочь. А фамилии, которые появились от мужских имен – это патронимы.

Чаще всего, чтобы определить такую фамилию стоит обратить внимание не похоже ли оно на имя. И можно ли задать к нему вопрос "чей?", к примеру, Маруся – Марусин / Марущин.

А вот окончания могли отличаться и зависеть от региона, это и: -чин, -нин, -щин, -ак, -як, -ук, -ко, -юк. То есть и – Маруняк, и Марусяк, и Марущак, и Марощук.

Какие распространенные украинские фамилии женского происхождения?

Типичную украинские фамилии, которые имеют женское происхождение:

Гануська – Ганущин / Ганущак;

Гапка – Гапчин;

Гася – Гасин;

Зинька – Зинчин;

Ксенька – Ксенчин;

Леся – Лесин;

Маланка – Маланчин / Маланчук;

Марунька – Марунчин ;

Маруся – Марусин ;

Маруська – Марущин / Марущак;

Настя – Настин / Настасич;

Елена – Оленин;

Оришка – Орищин;

Палагна – Палагнин;

Парася – Парасин;

Парашка – Паращин;

Стефиня – Стефинин;

Стеха – Стешин;

Танька – Танчин;

Феня – Фенин;

Феська – Фещин;

Хима – Химин;

Евдокия – Евдохин;

Явдоха – Явдошин / Явдошко.

Обратите внимание! Чтобы узнать о других вариантах фамилий, которые имеют материнское происхождение советуем прочитать работу "Современные украинские фамилии", авторства языковеда Юрия Редько.

Этот список фамилий можно продолжать еще достаточно долго, поскольку фамилии образовывались не обязательно от полного имени, но и от короткой или ласкательной, как называли ту или иную женщину в определенном регионе или населенном пункте.

Происхождение материнских фамилий: смотрите видео

Кроме того, если женщина рано становилась вдовой и возглавляла семью у ее детей сначала были прозвища, которые впоследствии стали фамилиями – Вдовиченко и Удовиченко, Вдович, Вдовенко, Вдовин. Все просто: чей ребенок – вдовы.

И конечно от прозвища матери, например, по роду ее занятий, привычками, внешностью или поведением:

профессиональных: Солдаткин (сын Солдатки), Купчихин (сын Купчихи), Дячихин (сын Дячихи);

баба (женщина, которая родила ребенка довольно поздно, когда у нее уже были внуки): Бабин, Бабич (сын Бабы);

прозвище матери от ее происхождения: Уралочка;

от особенностей внешности: Усиха – Вусишин.

Конечно, что таким фамилиям уже несколько веков и они формировались под влиянием тех жизненных реалий. Но изучать свою родословную интересно – можно узнать много нового для себя.

А еще в Украине принят Закон №2450 от 2021 года, который позволяет физическим лицам менять свое отчество, включая возможность замены патронима на матроним. И в августе 2023 года чем правом воспользовались впервые, получив новое отчество – Лесиевна.

И такое возможно!