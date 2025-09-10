Про українські прізвища, які мають жіноче, материнське походження розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю з Києво-Могилянської академії Ідею Олександрівну.

Дивіться також Як сказати українською приторний, томний або лєстний: ці слова вас здивують

Як утворювалися материнські прізвища?

Серед широкого різноманіття українських прізвищ, які різняться походженням, – від професії, роду занять, території проживання, особливості зовнішності, імені батька, маємо і такі, які походять від імені матері. Тобто в основі прізвища – жіноче ім'я матері чи бабусі, сестри при якій росла дитина.

Така традиція склалася досить давно та навіть зафіксована в історичних літописах давньоруського періоду. Наприклад, згадується Василько Маричинич, син Мариці Володимирівни чи Олег Настасич – позашлюбний син галицького князя Ярослава галицького та Настасьї Чагрівни.

Дослідники наводять кілька причин утворення таких прізвищ:

дитина росла при матері без батька (батько виїхав чи помер). Коли жінка рано ставала вдовою при малих дітях, а про чоловіка уже забували, дітей ідентифікували за материнським іменем.

позашлюбне народження дитини.

мати більш впливова чи відома в колективі, перевершує батька в чомусь (наприклад у професії чи характером).

батько є приймаком, тобто прийшов жити на господу дружини чи коли чоловік родом з іншої місцевості. Якщо чоловік чужинець, щоб його ідентифікувати називали по імені дружини, а потім воно переходило дітям – чий Андрій – Ганусин. На Закарпатті чоловік іменується за дружиною, коли жінка головує в сім'ї.

Такі прізвища називають – матроніми.

Що таке матроніми?

Матронімами називають прізвища, які походять від жіночих імен, найчастіше від імені матері, яка сама виховувала сина чи доньку. А прізвища, які з'явилися від чоловічих імен – це патроніми.

Найчастіше, щоб визначити таке прізвище варто звернути увагу чи не схоже воно на ім'я. Та чи можна поставити до нього запитання "чий?", до прикладу, Маруся – Марусин / Марущин.

А от закінчення могли різнитися і залежати від регіону, це і: -чин, -нин, -щин, -ак, -як, -ук, -ко, -юк. Тобто і – Маруняк, і Марусяк, і Марущак, і Марощук.

Які поширені українські прізвища жіночого походження?

Типову українські прізвища, які мають жіноче походження:

Гануська – Ганущин / Ганущак;

Гапка – Гапчин;

Гася – Гасин;

Зінька – Зінчин;

Ксенька – Ксенчин;

Леся – Лесин;

Маланка – Маланчин / Маланчук;

Марунька – Марунчин ;

Маруся – Марусин ;

Маруська – Марущин / Марущак;

Настя – Настин / Настасич;

Олена – Оленин;

Оришка – Орищин;

Палагна – Палагнин;

Парася – Парасин;

Парашка – Паращин;

Стефіня – Стефінин;

Стеха – Стешин;

Танька – Танчин;

Феня – Фенин;

Феська – Фещин;

Хима – Химин;

Євдокія – Євдохин;

Явдоха – Явдошин / Явдошко.

Зверніть увагу! Щоб дізнатися про інші варіанти прізвищ, які мають материнське походження радимо прочитати роботу "Сучасні українські прізвища", авторства мовознавця Юрія Редька.

Цей список прізвищ можна продовжувати ще досить довго, оскільки прізвища утворювалися не обов'язково від повного імені, але й від короткої чи пестливої, як називали ту чи іншу жінку у певному регіоні чи населеному пункті.

Походження материнських прізвищ: дивіться відео

Крім того, якщо жінка рано ставала вдовою та очолювала сім'ю у її дітей спочатку були прізвиська, які згодом стали прізвищами – Вдовиченко та Удовиченко, Вдович, Вдовенко, Вдовин. Все просто: чия дитина – удови.

І звичайно від прізвиська матері, наприклад, за родом її занять, звичками, зовнішністю чи поведінкою:

професійних: Солдаткін (син Солдатки), Купчихін (син Купчихи), Дячихін (син Дячихи);

баба (жінка, яка народила дитину досить пізно, коли у неї уже були онуки): Бабин, Бабіч (син Баби);

прізвисько матері від її походження: Уралочка;

від особливостей зовнішності: Вусиха – Вусишин.

Звичайно, що таким прізвищам уже кілька століть і вони формувалися під впливом тих життєвих реалій. Але вивчати свій родовід цікаво – можна дізнатися багато нового для себе.

А ще в Україні прийнято Закон №2450 від 2021 року, який дозволяє фізичним особам змінювати своє ім'я по батькові, включаючи можливість заміни патроніма на матронім. І у серпні 2023 року чим правом скористалися вперше, отримавши нове по батькові – Лесіївна.

І таке можливо!