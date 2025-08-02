Мовознавці доводять, що українська мова має відповідники до усіх русизмів. Філологиня Аліна Острозька наводить приклади відповідників, до росіянізмів, які ніби-то їх не мають, розповідає 24 Канал.

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Які відповідники до запропонованих русизмів?

Сьогодні досить популярними стали блоги українських мовознавців, які у цікавій формі допомагають вивчити українську мову, виправити кальки чи помилки у мовленні, знайти відповідники до відомих русизмів чи російських фразеологізмів. Проте, як не прикро, але прихильників російської мови чи "какая разніца какой язик" ще чимало. Саме вони стверджують, що у російські слова звучать краще чи що українська мова немає відповідників до деяких слів.

Але вони помиляються, оскільки українська мова має, чи не 100 тисяч більше слів ніж російська і одна з найбагатіших на синоніми, і це без діалектів, яких 15. Тому подібні ствердження дуже сумнівні.

З таким хейтом чи то закидами у коментарях під своїми відео зустрілась мовознавиця Аліна Острозька. І успішно їх спростувала.

Їй зауважили, що певні російські слова не мають в українській мові красивих відповідників, але перевірте самі. Ось які слова їй запропонували:

мнітєльний

томний

лєстний

приторний

Якщо приторний десерт, то українською – це нудкий десерт.

Якщо томний взгляд, то українською – млосний погляд.

Якщо лєстноє предложение – то лестива пропозиція.

Якщо мнітельний человєк – то помислива людина (тобто вразлива).

Відповідники до російських слів: дивіться відео

Це максимально дослівні варіанти, а можна й підібрати синоніми, яких чимало. І вони з власним колоритом та милозвучністю.

Тут питання відповідальності за свою мову та бажання вчитися. Говоріть українською!