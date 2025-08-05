Вот какие "цветущие" выражения заметила языковед @slovotvirna, о них рассказывает 24 Канал.
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В каких фразеологизмах фигурируют цветы?
Замечали, что в украинском языке есть немало фразеологизмов, которые имеют сравнения с растениями. Народная наблюдательность и воображение смогла сравнить человека и растение, придав определенного символизма.
Люди замечали особенности каждого растения и сравнивали их с чертами характера, внешности или поведением.
А еще эти фразеологизмы можно использовать и как комплименты. Познакомьтесь с ними и скажите, который нравится вам:
- Цвісти і пахнути – быть красивым, здоровым, полным сил.
- Барвінком стелитися – имеет два значения: 1) льстить кому-то; 2) ухаживать за девушкой (то же, что "ухаживать").
- Життя – не ромашки і троянди – в жизни не все легко и красиво дается.
- Ув'янути душею – разочароваться, загрустить, потерять надежду.
- Розквітати як маківка влітку – проявлять свои лучшие черты.
- Калиновий цвіт – як дівоча доля – символизирует красоту, нежность, но и мимолетность или жизненные испытания.
- Життя як троянда – гарне, та з колючками – образное сравнение о сложности и красоте жизни.
- Хоч трава не рости – абсолютно безразлично к тому, что происходит вокруг.
- Як билинка при дорозі (в полі) – быть в сложных обстоятельствах, чувствовать себя беззащитно.
- Як цвіту в городі – используется для обозначения большого количества людей.
"Цветущие" фразеологизмы: смотрите видео
И это не полный перечень выражений, где указаны цветы, деревья, травы и даже овощи и садоводство. Поэтому подыщите свои и используйте их в речи для точной и интересной беседы.