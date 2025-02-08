Привыкли к слову "ужаживать" за женщиной, но оно не присуще нашему языку. А как называют украинцы моменты внимания к человеку, которому симпатизируют, пишет 24 Канал.

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Откажитесь от русизма "ухаживать"

Русизмом "ухаживать" обозначают знаки внимания к девушке или мужчине в начале знакомства, или в отношениях. Это очень романтический период, он не мог остаться без внимания без точных обозначений или выражений.

На слово "ухаживать", что приравниваем к украинскому "ухаживать", Словарь украинских синонимов: Более 1500 синонимических гнезд приводит ряд интересных, забавных и необычных вариантов.

"залицятися",

"лицятися",

"женихатися",

"вихилясити",

"жартувати" ("жартували до зорі"),

"загравати",

"кахикати / підкахикувати" ("він до неї все кахикає"),

"підкочуватися",

"переморгуватися",

"підмощуватися",

"підсокирюватися",

"упадати",

"унаджувати",

"підстрелювати" ("він за нею підстрелює"),

"присватуватися".

Не "ухаживать": смотрите видео

Ухаживание – это искусство привлечь внимание и завоевать сердце. И хотя способы меняются, суть остается неизменной. Это проявление заботы, внимания, желание порадовать другого человека. Украинцы метко и живописно описали этот процесс в ряде выражений:

"барвінком під ноги стелитися";

"крутити голову",

"клинці підбивати";

"клинці тесати";

"литки смалити";

"смалити халявки";

"розпускати пір'я";

"розпускати хвіст";

"сокоріти у вічі";

"співати флейтою";

"підбивати колодочки";

"котити бублики";

"пробивати / топтати стежку до серця";

"пробивати шлях до серця";

"прокладати кладку";

"будувати / стелити містки";

"ліпити глечика / макітру".

"Нащо ти дурив моє дитя, нащо топтав до неї стежку? Нащо залицявся, коли не думав її брати?" (Михаил Старицкий).

"Сцена у колодца", 1883 года художник К.А. Трутовский

Скоро День Валентина – попробуйте красиво поухаживать за любимым человеком – стелить мостики можно снова и снова! Цветы, фрукты и шоколад никогда не будут лишними!