Привыкли к слову "ужаживать" за женщиной, но оно не присуще нашему языку. А как называют украинцы моменты внимания к человеку, которому симпатизируют, пишет 24 Канал.

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Откажитесь от русизма "ухаживать"

Русизмом "ухаживать" обозначают знаки внимания к девушке или мужчине в начале знакомства, или в отношениях. Это очень романтический период, он не мог остаться без внимания без точных обозначений или выражений.

На слово "ухаживать", что приравниваем к украинскому "ухаживать", Словарь украинских синонимов: Более 1500 синонимических гнезд приводит ряд интересных, забавных и необычных вариантов.

  • "залицятися",
  • "лицятися",
  • "женихатися",
  • "вихилясити",
  • "жартувати" ("жартували до зорі"),
  • "загравати",
  • "кахикати / підкахикувати" ("він до неї все кахикає"),
  • "підкочуватися",
  • "переморгуватися",
  • "підмощуватися",
  • "підсокирюватися",
  • "упадати",
  • "унаджувати",
  • "підстрелювати" ("він за нею підстрелює"),
  • "присватуватися".

Не "ухаживать": смотрите видео

Ухаживание – это искусство привлечь внимание и завоевать сердце. И хотя способы меняются, суть остается неизменной. Это проявление заботы, внимания, желание порадовать другого человека. Украинцы метко и живописно описали этот процесс в ряде выражений:

  • "барвінком під ноги стелитися";
  • "крутити голову",
  • "клинці підбивати";
  • "клинці тесати";
  • "литки смалити";
  • "смалити халявки";
  • "розпускати пір'я";
  • "розпускати хвіст";
  • "сокоріти у вічі";
  • "співати флейтою";
  • "підбивати колодочки";
  • "котити бублики";
  • "пробивати / топтати стежку до серця";
  • "пробивати шлях до серця";
  • "прокладати кладку";
  • "будувати / стелити містки";
  • "ліпити глечика / макітру".

"Нащо ти дурив моє дитя, нащо топтав до неї стежку? Нащо залицявся, коли не думав її брати?" (Михаил Старицкий).

"Сцена у колодца", 1883 года художник К.А. Трутовский

Скоро День Валентина – попробуйте красиво поухаживать за любимым человеком – стелить мостики можно снова и снова! Цветы, фрукты и шоколад никогда не будут лишними!