Звикли до слова "ужаживать" за жінкою, але воно не притаманне нашій мові. А як називають українці моменти уваги до людини, якій симпатизують, пише 24 Канал.

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Відмовтеся від русизму "ухаживать"

Русизмом "ухаживать" позначають знаки уваги до дівчини чи чоловіка на початку знайомства, чи у стосунках. Це дуже романтичний період, він не міг залишитися поза увагою без влучних позначень чи висловів.

На слово "ухаживать", що прирівнюємо до українського "залицятися", Словник українських синонімів: Понад 1500 синонімічних гнізд наводить низку цікавих, кумедних і незвичних варіантів.

залицятися,

лицятися,

женихатися,

вихилясити,

жартувати ("жартували до зорі"),

загравати,

кахикати / підкахикувати ("він до неї все кахикає"),

підкочуватися,

переморгуватися,

підмощуватися,

підсокирюватися,

упадати,

унаджувати,

підстрелювати ("він за нею підстрелює"),

присватуватися.

Не "ухаживать": дивіться відео

Залицяння – це мистецтво привернути увагу і завоювати серце. І хоча способи змінюються, суть залишається незмінною. Це прояв турботи, уваги, бажання порадувати іншу людину. Українці влучно і мальовничо описали цей процес у низці висловів:

барвінком під ноги стелитися;

крутити голову,

клинці підбивати;

клинці тесати;

литки смалити;

смалити халявки;

розпускати пір'я;

розпускати хвіст;

сокоріти у вічі;

співати флейтою;

підбивати колодочки;

котити бублики;

пробивати / топтати стежку до серця;

пробивати шлях до серця;

прокладати кладку;

будувати / стелити містки;

ліпити глечика / макітру.

"Нащо ти дурив моє дитя, нащо топтав до неї стежку? Нащо залицявся, коли не думав її брати?" (Михайло Старицький).

"Сцена біля колодязя", 1883 року художник К.О. Трутовський

Скоро День Валентина – спробуйте красиво позалицятися до коханої людини – стелити містки можна знову і знову! Квіти, фрукти і шоколад ніколи не будуть зайвими!