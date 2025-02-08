Звикли до слова "ужаживать" за жінкою, але воно не притаманне нашій мові. А як називають українці моменти уваги до людини, якій симпатизують, пише 24 Канал.

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Відмовтеся від русизму "ухаживать"

Русизмом "ухаживать" позначають знаки уваги до дівчини чи чоловіка на початку знайомства, чи у стосунках. Це дуже романтичний період, він не міг залишитися поза увагою без влучних позначень чи висловів.

На слово "ухаживать", що прирівнюємо до українського "залицятися", Словник українських синонімів: Понад 1500 синонімічних гнізд наводить низку цікавих, кумедних і незвичних варіантів.

  • залицятися,
  • лицятися,
  • женихатися,
  • вихилясити,
  • жартувати ("жартували до зорі"),
  • загравати,
  • кахикати / підкахикувати ("він до неї все кахикає"),
  • підкочуватися,
  • переморгуватися,
  • підмощуватися,
  • підсокирюватися,
  • упадати,
  • унаджувати,
  • підстрелювати ("він за нею підстрелює"),
  • присватуватися.

Не "ухаживать": дивіться відео

Залицяння – це мистецтво привернути увагу і завоювати серце. І хоча способи змінюються, суть залишається незмінною. Це прояв турботи, уваги, бажання порадувати іншу людину. Українці влучно і мальовничо описали цей процес у низці висловів:

  • барвінком під ноги стелитися;
  • крутити голову,
  • клинці підбивати;
  • клинці тесати;
  • литки смалити;
  • смалити халявки;
  • розпускати пір'я;
  • розпускати хвіст;
  • сокоріти у вічі;
  • співати флейтою;
  • підбивати колодочки;
  • котити бублики;
  • пробивати / топтати стежку до серця;
  • пробивати шлях до серця;
  • прокладати кладку;
  • будувати / стелити містки;
  • ліпити глечика / макітру.

"Нащо ти дурив моє дитя, нащо топтав до неї стежку? Нащо залицявся, коли не думав її брати?" (Михайло Старицький).

"Сцена біля колодязя", 1883 року художник К.О. Трутовський

Скоро День Валентина – спробуйте красиво позалицятися до коханої людини – стелити містки можна знову і знову! Квіти, фрукти і шоколад ніколи не будуть зайвими!