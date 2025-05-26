Имеет ли русское слово "возмущатся" украинский перевод, рассказывает 24 Канал.
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Как сказать на украинском "возмущатся"
Русское слово "возмущаться" некоторые считают украинским и используют его именно в такой форме. "Возмущение" – это реакция определенного недовольства или несогласия – "Я возмущон сказанным!" или "Меня это возмутило!".
А еще можно встретить калькированные варианты – "возмутятися", "возмущатися".
В украинском языке есть свое слово для объяснения этого эмоционального состояния, а потому можно использовать соответствия:
- "обурення" – самый распространенный вариант, передающий эмоциональное недовольство.
- "збурення" – используется в научных и технических контекстах (например, "атмосферное возмущение").
- "невдоволення" – более мягкий вариант, передающий несогласие или раздражение.
В следующий раз скажите:
- "Я обурена / обурений!",
- "Мене обурили такі вчинки!".
- "Я висловила своє невдоволення!".
Слово "возмущение", имеет и еще одно значение – "народное возмущение". В этом контексте уместны слова – "бунт", "повстання" или "хвилювання" ("народне хвилювання").
Поэтому выбор слова зависит от ситуации и стилистической окраски. Но их совсем не хватает украинскому языку, и к каждому русизму можно подобрать соответствие, например к слову "обаятельный". Изучайте украинский и говорите красиво!