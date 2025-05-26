Чи має російське слово "возмущатся" український переклад, розповідає 24 Канал.
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Як сказати українською "возмущатся"
Російське слово "возмущаться" дехто вважає українським і використовує його саме у такій формі. "Возмущение" – це реакція певного незадоволення чи незгоди – "Я возмущон сказаним!" чи "Мене це возмутило!".
А ще можна зустріти кальковані варіанти – возмутятися, возмущатися.
В українській мові є своє слово для пояснення цього емоційного стану, а тому можна використати відповідники:
- "обурення" – найпоширеніший варіант, що передає емоційне невдоволення.
- "збурення" – використовується в наукових і технічних контекстах (наприклад, "атмосферне збурення").
- "невдоволення" – м’якший варіант, що передає незгоду або роздратування.
Наступного разу скажіть:
- "Я обурена / обурений!",
- "Мене обурили такі вчинки!".
- "Я висловила своє невдоволення!".
Слово "возмужение", має і ще одне значення – "народноє возмущение". У цьому контексті доречні слова – бунт, повстання чи хвилювання (народні хвилювання).
Тож вибір слова залежить від ситуації та стилістичного забарвлення. Але їх зовсім не бракує українській мові, й до кожного русизму можна підібрати відповідник, як-от до слова "обаятельний". Вивчайте українську і говоріть красиво!