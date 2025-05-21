Очищая нашу речь от суржика, стоит избавляться и от эмоциональных восклицаний и слов-паразитов. О том, каким украинским аналогом заменить слово "бред", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Ларису Чемерис.

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Какое соответствие к слову "бред"

Чаще всего слово "бред" слышим как реакцию-выкрик на определенный рассказ – бессмыслицы, или бессмысленные разговоры – "Что за бред ты рассказываешь?!".

Чаще всего "бред" – это нелогичное, несвязное высказывание, рассказ, предположение, вывод и тому подобное.

Но в украинском языке этого слова нет – это русинизм. А в украинском языке есть ряд слов-ответчиков, которыми точнее, интереснее, острее острее, остроумнее можно его заменить. Возьмите себе во внимание эти слова:

  • абсурд,
  • бридня,
  • верзіння,
  • дурня,
  • дурниця,
  • маячня,
  • нісенітниця,
  • химерія,
  • казна-що,
  • бозна-що,
  • чортизна-що,
  • чортибатька-що.

Как заменить слово "бред": смотрите видео

Слово "бред" вплетено в популярное, к сожалению и у нас, русское выражение "бред сивой кобылы". У него нет дословного перевода, как и у "с бухты-барахты". Но украинцам совсем не хватает своих фразеологизмов:

  • "Дурня собача!"
  • "Дурниця на пательні!"
  • "Таке верзе, що вуха в'януть!"
  • "Таке верзе, що купи не тримається!"
  • "Рябої кобили сон!"
  • "Химині кури!",
  • "Мотрині яйця!".

Какое еще значение у слова "бред"

Слово "бред" используют и как медицинский термин, когда речь идет о потере сознания, бормотание из-за лихорадки.

Но в этом случае используем следующие украинские соответствия:

  • горячечный бред –марення, мара, гарячко́ве мая́чення (маячі́ння);
  • буйный бред – шал, шале́не маячі́ння, маячни́й шал.

Понимайте значение слова и выберите точные украинские соответствия.