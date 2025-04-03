Значение выражения "с бухты-барахты", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток языковеда @pani_olya_007.
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Что такое "с бухты барахты"
В речь украинцев еще закрадываются россиянизмы, как следствие многолетнего влияния, в том числе и в виде высказываний.
Среди таких – выражение "с бухты-барахты". Однако, это типичный суржик, в украинском языке такого выражения нет.
Выражение означает делать что-то в спешке, неожиданно, какой-то необдуманный поступок, результаты которого потом бывает трудно исправить или принять внезапное решение. Существует версия, что слова "бухнуться" и "барахнуться" характеризуют чьи-то неожиданные и беспомощные действия.
У украинцев были свои выражения для описания неожиданных поступков или решений:
- ні сіло ні впало
- з доброго дива
- знічев'я
- ні з того ні з сього
- здуру
- похапцем
- з доброго дива.
Более того, есть и шуточные варианты на внезапное неожиданное поведение или реакцию:
- як голий з конопель,
- як голий з кропиви,
- як Пилип із конопель,
- як срака з-за куща.
Вот образец из литературы – "А на уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі, не до ладу, – як Пилип з конопель вистрибне" (Оксана Иваненко).
Как заменить "с бухты барахты": смотрите видео
Говорите на украинском, используя наши выражения их немало для разных ситуаций, как и к выражению "довести до белого каления".