Значение выражения "с бухты-барахты", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток языковеда @pani_olya_007.

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Что такое "с бухты барахты"

В речь украинцев еще закрадываются россиянизмы, как следствие многолетнего влияния, в том числе и в виде высказываний.

Среди таких – выражение "с бухты-барахты". Однако, это типичный суржик, в украинском языке такого выражения нет.

Выражение означает делать что-то в спешке, неожиданно, какой-то необдуманный поступок, результаты которого потом бывает трудно исправить или принять внезапное решение. Существует версия, что слова "бухнуться" и "барахнуться" характеризуют чьи-то неожиданные и беспомощные действия.

У украинцев были свои выражения для описания неожиданных поступков или решений:

ні сіло ні впало

з доброго дива

знічев'я

ні з того ні з сього

здуру

похапцем

з доброго дива.

Более того, есть и шуточные варианты на внезапное неожиданное поведение или реакцию:

як голий з конопель,

як голий з кропиви,

як Пилип із конопель,

як срака з-за куща.

Вот образец из литературы – "А на уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі, не до ладу, – як Пилип з конопель вистрибне" (Оксана Иваненко).

Как заменить "с бухты барахты": смотрите видео

Говорите на украинском, используя наши выражения их немало для разных ситуаций, как и к выражению "довести до белого каления".