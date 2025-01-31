В рубрике "Антисуржик. говорим на украинском правильно", продолжаем рассказывать об известных фразеологизмах, объяснять, что является русизмами и подбирать украинские соответствия. 24 Канал объясняет откуда взялось выражение "довести до белого каления", что оно означает и какими выражениями его заменить.

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Что означает фразеологизм

Немало фразеологизмов – устойчивых речевых выражений, – дошли до нас из профессий и приобрели переносное значение. К таким относится и известный "довести до белого каления". Это выражение пришло из металлургии – от кузнецов.

Ранее при изготовлении стали, чтобы металл был податлив к обработке, его нагревали, а затем охлаждали – закаляли (по-украински – закаляли). Уровень нагрева определяли по цвету: красный – можно начинать обработку изделия (ковать), красно-оранжевый – металл очень хрупкий и третья стадия – белый цвет металла. Белый цвет – это крайняя стадия нагрева, когда металл полностью переплавляется и становится жидким.

Поэтому, "до белого каления" – довести человека до крайней степени злости или раздражения. Однако, это выражение – русизм! На украинский его можно перевести подобрав одно слово для описания состояния или родными фразеологизмами. Поэтому, не "довести до белого каления", а:

"розпекти до білого жару", "розгарячити до краю", "розпекти до далі нікуди", "допекти до живого", "допекти до живих печінок", "допекти до живого серця", "допекти до краю", "дошкулити вкрай", "доїсти до печінок", "довести до білої гарячки", "довести до чортиків / бісиків", "довести до сказу", "довести до цюгюндера".

Немало, правда, надеялись на такое? Выбирайте, что вам больше всего нравится, или меняйте фразу каждый раз.

Замените "до белого каления": смотрите видео

А еще можно сказать одним словом:

"роздратувати",

"розлютити",

"розізлити",

"роззлостити",

"допекти",

"вибісити",

"розпасіювати",

"розхарапудити".

Но даже это выражение перекрутили и можно услышать – "довести до белого колена". Однако – это языковая ошибка. Хотя находят и ему объяснение: колено – место, обычно, под одеждой, его редко видно и оно не загорает – белое. А состояние раздражения – это как раз то, что лучше не видеть.

Сохраняйте спокойствие! Избегайте раздражения! А если не удалось, то опишите свое состояние на украинском!