У рубриці "Антисуржик. говоримо українською правильно", продовжуємо розповідати про відомі фразеологізми, пояснювати, що є русизмами та підбирати українські відповідники. 24 Канал пояснює звідки взявся вислів "довести до бєлого калєнія", що він означає та якими виразами його замінити.

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Що означає фразеологізм

Чимало фразеологізмів – стійких мовних виразів, – дійшли до нас із професій та набули переносного значення. До таких належить і відомий "довести до бєлого калєнія". Цей вислів прийшов із металургії – від ковалів.

Раніше при виготовленні сталі, щоб метал був піддатливий до обробки, його нагрівали, а потім охолоджували – закалювали (українською – гартували). Рівень нагріву визначали за кольором: червоний – можна починати обробку виробу (кувати), червоно-оранжевий – метал дуже крихкий і третя стадія – білий колір металу. Білий колір – це крайня стадія нагріву, коли метал повністю переплавляється і стає рідким.

Тому, "до білого калєнія" – довести людину до крайньої межі злості чи роздратування. Однак, цей вираз – русизм! Українською його можна перекласти підібравши одне слово для опису стану чи рідними фразеологізмами. Тож, не "довести до бєлого калєнія", а:

розпекти до білого жару, розгарячити до краю, розпекти до далі нікуди, допекти до живого, допекти до живих печінок, допекти до живого серця, допекти до краю, дошкулити вкрай, доїсти до печінок, довести до білої гарячки, довести до чортиків / бісиків довести до сказу, довести до цюгюндера.

Чимало, правда, сподівалися на таке? Обирайте, що вам найбільше до вподоби, або змінюйте фразу кожного разу.

Замініть "до бєлого калєнія": дивіться відео

А ще можна сказати одним словом:

роздратувати,

розлютити,

розізлити,

роззлостити,

допекти,

вибісити,

розпасіювати,

розхарапудити.

Та навіть цей вираз перекрутили й можна почути – "довести до білого коліна". Однак – це мовна помилка. Хоч знаходять і йому пояснення: коліно – місце, зазвичай, під одягом, його рідко видно і воно не засмагає – біле. А стан роздратування – це якраз те, що краще не бачити.

Зберігайте спокій! Уникайте роздратування! А якщо не вдалося, то опишіть свій стан українською!