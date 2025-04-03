Значення вислову "з бухти барахти", розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток мовознавиці @pani_olya_007.

Дивіться також Слова "поняв" в українській мові нема – але є безліч цікавезних варіантів

Що таке "з бухти барахти"

У мовлення українців ще закрадаються росіянізми, як наслідок кількасотрічного впливу, зокрема й у вигляді висловів.

Серед таких – вислів "з бухти барахти". Однак, це типовий суржик, в українській мові такого виразу нема.

Вираз означає робити щось поспіхом, несподівано, якийсь необдуманий вчинок, результати якого потім буває важко виправити чи прийняти раптове рішення. Існує версія, що слова "бухнутися" і "барахнутися" характеризують чиїсь несподівані та безпорадні дії.

В українців були свої вислови для опису несподіваних вчинків чи рішень:

ні сіло ні впало

з доброго дива

знічев'я

ні з того ні з сього

здуру

похапцем

з доброго дива.

Ба більше, маємо і жартівливі варіанти на раптову несподівану поведінку чи реакцію:

як голий з конопель,

як голий з кропиви,

як Пилип із конопель,

як срака з-за куща.

Ось зразок з літератури – "А на уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі, не до ладу, – як Пилип з конопель вистрибне" (Оксана Іваненко).

Як замінити "з бухти барахти": дивіться відео

Говоріть українською, використовуючи наші вислови їх чимало для різних ситуацій, як і до виразу "довести до бєлого калєнія".