Зустрічали у розмові слово "поняв"? 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" розповідає про українські відповідники до нього, посилаючись на @lara_ukr.

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Як замінити слово "поняв"

Відмовтеся від калькованого слова "поняв", яке використовують на знак розуміння і навіть згоди.

До речі, достеменно невідомо, з якої мови воно з'явилось в українській – чи то з російської – "понял, понимать", чи то польської – "pojąć". Але усе-таки воно було навіяне і стало суржиком.

Слово достатньо розповсюджене як суржик, але в українських говірках і творах воно не зустрічається. При перекладі на українську найпоширеніший відповідник до "поняв" – "зрозумів".

Однак, є ще безліч синонімів, які пригадали українці на ресурсі "Словотвір", і мова іде не лише про діалектизми. Познайомтеся цими цікавими відповідниками та візьміть щось у своє мовлення.

збагнув,

второпав,

допетрав,

дібрав,

дійшов,

дотямив / втямив

дотумкав,

докумекав / вкумекав,

вняв / уняв,

осяг,

розчолопав,

розчумав,

вхопив.

Ці слова додадуть емоційного забарвлення вашій розмові та згоді. А можна щоразу використовувати інше слово і дивувати співрозмовників.

Крім того, потіште себе тим, що в російській мові немає стільки відповідників, більшість з наведених прикладів при перекладі будуть лише "понял".

Яким словом замінити "поняв": дивіться відео

Українська мова дуже багата на синоніми, а саме вони роблять розмову цікавою і різноманітною. І чи не найбільше синонімів до слова "говорити".