Вивчаючи чи вдосконалюючи свою українську, слід дізнаватись і про вислови. А як замінити русизм "все равно", розповідає 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!"

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Чи "все равно" теж саме, що "все рівно"

Поширений вислів "все равно" – русизм, ним позначають байдужість. Але його дослівний переклад "все рівно" – це калька.

В українській мові є слово "рівно", але його використовують для позначення рівного зрізу, дороги чи лінії – все рівно. А протилежне йому – все криво.

А от коли ми говоримо про байдужість, то українською можна сказати коротко:

мені байдуже,

мені однаково,

мені все одно,

мені однаковісінько,

так чи так,

мені це не цікаво,

мене це не обходить.

Цікаво, що при перекладі цих варіантів на російську мову, для більшості, ви отримаєте лише варіант – "мне все равно". Це ще раз доводить самобутність української мови та її багатство.

Не "все рівно": дивіться відео

Але не обмежуйтеся лише словами, тому що маємо кілька влучних і дотепних висловів! Вислови про байдужість можна поділити навіть за певними "ознаками", які виділив у своєму тіктоку котик блогера @irishka_2603:

за кольором – мені фіолетово; геометрична – мені паралельно; будівельна – забий; ізотермічна – ні холодно ні жарко; електрична – до лампочки; музична – мені по цимбалах, мені по барабану; фізіологічна – начхати; анатомічна – до одного місця; географічна – моя хата скраю; королівська – після мене хоч потоп; дизайнерська – по феншую, гастрономічна – ні солодко, ні гірко; геростратова – гори воно все синім полум'ям.

Байдужість можна поділити за ознакою: дивіться відео

Влучні вислови зроблять вас цікавим співрозмовником, а якщо їх кілька варіантів, ви – неперевершені! Візьміть собі "на озброєння" й українські варіанти до вислову "потеряйся".

Байдужість іноді корисна для емоційного здоров'я! Тому – будьте здорові й говоріть українською цікаво!