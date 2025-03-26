Вивчаючи чи вдосконалюючи свою українську, слід дізнаватись і про вислови. А як замінити русизм "все равно", розповідає 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!"
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Чи "все равно" теж саме, що "все рівно"
Поширений вислів "все равно" – русизм, ним позначають байдужість. Але його дослівний переклад "все рівно" – це калька.
В українській мові є слово "рівно", але його використовують для позначення рівного зрізу, дороги чи лінії – все рівно. А протилежне йому – все криво.
А от коли ми говоримо про байдужість, то українською можна сказати коротко:
- мені байдуже,
- мені однаково,
- мені все одно,
- мені однаковісінько,
- так чи так,
- мені це не цікаво,
- мене це не обходить.
Цікаво, що при перекладі цих варіантів на російську мову, для більшості, ви отримаєте лише варіант – "мне все равно". Це ще раз доводить самобутність української мови та її багатство.
Не "все рівно": дивіться відео
Але не обмежуйтеся лише словами, тому що маємо кілька влучних і дотепних висловів! Вислови про байдужість можна поділити навіть за певними "ознаками", які виділив у своєму тіктоку котик блогера @irishka_2603:
- за кольором – мені фіолетово;
- геометрична – мені паралельно;
- будівельна – забий;
- ізотермічна – ні холодно ні жарко;
- електрична – до лампочки;
- музична – мені по цимбалах, мені по барабану;
- фізіологічна – начхати;
- анатомічна – до одного місця;
- географічна – моя хата скраю;
- королівська – після мене хоч потоп;
- дизайнерська – по феншую,
- гастрономічна – ні солодко, ні гірко;
- геростратова – гори воно все синім полум'ям.
Байдужість можна поділити за ознакою: дивіться відео
Влучні вислови зроблять вас цікавим співрозмовником, а якщо їх кілька варіантів, ви – неперевершені! Візьміть собі "на озброєння" й українські варіанти до вислову "потеряйся".
Байдужість іноді корисна для емоційного здоров'я! Тому – будьте здорові й говоріть українською цікаво!