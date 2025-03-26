Изучая или совершенствуя свой украинский, следует узнавать и о выражениях. А как заменить русизм "все равно", рассказывает 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!"

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Или "все равно" тоже самое, что "все равно"

Распространенное выражение "всё равно" – русизм, им обозначают безразличие. Но его дословный перевод "все рівно" – это калька.

В украинском языке есть слово "рівно", но его используют для обозначения ровного среза, дороги или линии – "все рівно". А противоположное ему – "все криво".

А вот когда мы говорим о равнодушии, то на украинском можно сказать коротко:

мені байдуже,

мені однаково,

мені все одно,

мені однаковісінько,

так чи так,

мені це не цікаво,

мене це не обходить.

Интересно, что при переводе этих вариантов на русский язык, для большинства, вы получите только вариант – "мне все равно". Это еще раз доказывает самобытность украинского языка и его богатство.

Не "все равно": смотрите видео

Но не ограничивайтесь только словами, потому что есть несколько метких и остроумных высказываний! Высказывания о равнодушии можно разделить даже по определенным "признакам", которые выделил в своем тиктоке котик блогера @irishka_2603:

по цвету – "мені фіолетово"; геометрическая – "мені паралельно"; строительная – "забий"; изотермическая – "ні холодно ні жарко"; электрическая – "до лампочки"; музыкальная – "мені по цимбалах", "мені по барабану"; физиологическая – "начхати"; анатомическая – "до одного місця"; географическая – "моя хата з краю"; королевская – "післе меня хоч потоп"; дизайнерская – "по фен шую", гастрономическая – "ні сладко, ні гірко"; герострат – "гори воно все синім полум'ям".

Равнодушие можно поделить по признаку: смотрите видео

Меткие высказывания сделают вас интересным собеседником, а если их несколько вариантов, вы – непревзойденные! Возьмите себе "на вооружение" и украинские варианты к выражению "потеряйся".

Равнодушие иногда полезно для эмоционального здоровья! Поэтому – будьте здоровы и и говорите на украинском интересно!