Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий Укринформа главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака. Он рассказал о проверках в этом звене образования.

Почему сокращается количество заведений во внешкольных учреждениях?

Гурак говорит, что Служба проверяла учреждения внешкольного образования. По их данным, тенденции в общинах – не очень утешительные.

Мы видим сокращение сети учреждений внешкольного образования. Мы видим декларативный принцип доступности к учреждениям внешкольного образования, особенно в сельской местности. И это огромный вызов, который необходимо решать уже и сейчас,

– заявил Гурак.

И добавил, что также сохраняется диспропорция между направлениями внешкольной работы: преобладают культурно-массовые мероприятия, а технические и прикладные кружки развиваются значительно слабее.

Глава ДСЯО отметил, что участие детей в кружках напрямую связано с лучшими результатами обучения. По данным исследования, дети, которые занимаются музыкой, танцами, пением или спортом, демонстрируют высокие результаты по математике и украинскому языку.

В условиях войны нет лучшего отвлечения детей, как участие в мероприятиях внешкольной деятельности. Поэтому убежден, эта система работает, она даст большой результат, и мы должны все сделать для того, чтобы она была качественной, эффективной, но и прежде всего доступной,

– резюмировал он.

