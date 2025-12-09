Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий Укринформа главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака. Он рассказал о проверках в этом звене образования.
Смотрите также Отчислили около 50 тысяч студентов: в Украине проверят 50 учебных заведений
Почему сокращается количество заведений во внешкольных учреждениях?
Гурак говорит, что Служба проверяла учреждения внешкольного образования. По их данным, тенденции в общинах – не очень утешительные.
Мы видим сокращение сети учреждений внешкольного образования. Мы видим декларативный принцип доступности к учреждениям внешкольного образования, особенно в сельской местности. И это огромный вызов, который необходимо решать уже и сейчас,
– заявил Гурак.
И добавил, что также сохраняется диспропорция между направлениями внешкольной работы: преобладают культурно-массовые мероприятия, а технические и прикладные кружки развиваются значительно слабее.
Глава ДСЯО отметил, что участие детей в кружках напрямую связано с лучшими результатами обучения. По данным исследования, дети, которые занимаются музыкой, танцами, пением или спортом, демонстрируют высокие результаты по математике и украинскому языку.
В условиях войны нет лучшего отвлечения детей, как участие в мероприятиях внешкольной деятельности. Поэтому убежден, эта система работает, она даст большой результат, и мы должны все сделать для того, чтобы она была качественной, эффективной, но и прежде всего доступной,
– резюмировал он.
Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Какие изменения на днях одобрила Рада?
- Верховная Рада Украины согласовала Бюджет на 2026 год в целом.
- Он предусматривает средства на повышение зарплат учителей, сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Как и предыдущие годы, поступающие не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА).
- Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня.