Про це інформує 24 Канал з посиланням на коментар Укрінформу очільника Державної служби якості освіти Руслана Гурака. Він розповів про перевірки у цій ланці освіти.

Чому скорочується кількість закладів у позашкіллі?

Гурак каже, що Служба перевіряла заклади позашкільної освіти. За їхніми даними, тенденції у громадах – не дуже втішні.

Ми бачимо скорочення мережі закладів позашкільної освіти. Ми бачимо декларативний принцип доступності до закладів позашкільної освіти, особливо в сільській місцевості. І це є величезний виклик, який необхідно вирішувати вже і зараз,

– заявив Гурак.

І додав, що також зберігається диспропорція між напрямами позашкільної роботи: переважають культурно-масові заходи, а технічні та прикладні гуртки розвиваються значно слабше.

Очільник ДСЯО зазначив, що участь дітей у гуртках безпосередньо пов'язана з кращими результатами навчання. За даними дослідження, діти, які займаються музикою, танцями, співом чи спортом, демонструють вищі результати з математики та української мови.

В умовах війни немає кращого відволікання дітей, як участь у заходах позашкільної діяльності. Тому переконаний, ця система працює, вона дасть неабиякий результат, і ми повинні все зробити для того, щоб вона була якісною, ефективною, але і насамперед доступною,

– резюмував він.

