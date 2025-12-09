Про це інформує 24 Канал з посиланням на коментар Укрінформу очільника Державної служби якості освіти Руслана Гурака. Він розповів про перевірки у цій ланці освіти.
Чому скорочується кількість закладів у позашкіллі?
Гурак каже, що Служба перевіряла заклади позашкільної освіти. За їхніми даними, тенденції у громадах – не дуже втішні.
Ми бачимо скорочення мережі закладів позашкільної освіти. Ми бачимо декларативний принцип доступності до закладів позашкільної освіти, особливо в сільській місцевості. І це є величезний виклик, який необхідно вирішувати вже і зараз,
– заявив Гурак.
І додав, що також зберігається диспропорція між напрямами позашкільної роботи: переважають культурно-масові заходи, а технічні та прикладні гуртки розвиваються значно слабше.
Очільник ДСЯО зазначив, що участь дітей у гуртках безпосередньо пов'язана з кращими результатами навчання. За даними дослідження, діти, які займаються музикою, танцями, співом чи спортом, демонструють вищі результати з математики та української мови.
В умовах війни немає кращого відволікання дітей, як участь у заходах позашкільної діяльності. Тому переконаний, ця система працює, вона дасть неабиякий результат, і ми повинні все зробити для того, щоб вона була якісною, ефективною, але і насамперед доступною,
– резюмував він.
Які зміни днями схвалила Рада?
- Верховна Рада України погодила Бюджет на 2026 рік у цілому.
- Він передбачає кошти на підвищення зарплат учителів, повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
- Як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА).
- Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня.