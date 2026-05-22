На пари ходитимуть студенти, які перебувають у Харкові та області й готові вчитися очно. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила ректорка ХНУ імені Каразіна Тетяна Кагановська.

Чому відновлюють очне навчання у ХНУ

Таке правило планують запровадити з 1 вересня 2026 року для студентів усіх факультетів. Ректорка каже, що у виші повернуть очне навчання частково, зважаючи на безпекову ситуацію.

Будь-яке рішення щодо офлайну може ухвалюватися лише тоді, коли ми впевнені у безпеці студентів, викладачів і працівників університету,

– наголосила Кагановська.

І додала, що частина студентів уже зараз проходить практичне навчання в аудиторіях. Це, зокрема:

студенти природничих факультетів;

медики;

фізики;

хіміки.

Вони виконують лабораторні та практичні роботи безпосередньо у виші.

Кагановська також повідомила, що перед ухваленням остаточного рішення запитають думку студентів. За її словами, близько 80% тих, хто перебуває у Харкові та області, підтримують ідею.

Що зміниться з 1 вересня

З 1 вересня також залишать змішану систему навчання, бо у ЗВО здобувають освіту студенти, які перебувають за межами Харкова або України.

Ректорка ХНУ також зазначила, що у виші забезпечують і обладнання "підземного університету". Зокрема, облаштували сучасне протирадіаційне укриття.

Воно постало після реконструкції освітньо-наукового простору "Ландау". Він поєднує і музей науки, і освітній простір, і науковий хаб, і безпечні підземні аудиторії.