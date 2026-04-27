Студенти-контрактники зараз платять за освіту від 47 до 110 тисяч гривень на рік. DW розповідає, які чинники впливають на збільшення цін.

Як пояснюють зростання цін у МОН та у вишах?

У МОН України кажуть, що ціни на навчання зростають, адже вишам треба формувати спеціальні фонди. Зокрема після того, як працівникам університетів з 1 січня 2026 року підвищили зарплату на 30 відсотків, а з 1 вересня підвищать ще на 20 відсотків. У відомстві ціни називають адекватними. При цьому акцентують, що дешева вища освіта не буває якісною.

Професор Національного університету "Запорізька політехніка" Володимир Бахрушин наголошує, що собівартість навчання зростає через підвищення витрат на оплату праці, енергоносії, утримання приміщень. За його словами, держава наразі не покриває реальних витрат вишів навіть для бюджетних місць.

Зверніть увагу! В Україні триває процес об'єднання вишів. Десять об'єднаних університетів вже працюють із сучасним обладнанням. Про це у своєму у телеграм-каналі повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий.

Які ще є причини здорожчання?

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського DW підтвердили, що планують підвищувати плату за навчання в 2026 – 2027 навчальному році. Кажуть, що все дорожчає, а зарплати викладачам платити треба.

Іще одним чинником у вищезгаданій ситуації є демографічна ситуація в Україні. Населення скорочується – скорочується і кількість абітурієнтів. Це відповідно зменшує доходи вишів. Бахрушин також звернув увагу на недосконалість моделі фінансування вищої освіти в Україні. За його словами, не враховують вартості підготовки фахівців у різних галузях. Наприклад, технічні або природничі напрями значно дорожчі ніж гуманітарні.

При цьому він наголошує на розвитку системи грантів, стипендій і держпідтримки.

Цікаво! Українська освіта отримає від міжнародних партнерів 91 мільйон доларів. Кошти скерують у межах співпраці з ЮНІСЕФ у 2026 році.

Чи допоможуть гранти?

Секретарка Освітнього комітету Верховної Ради Наталія Піпа вважає гранти хорошим стимулом для студентів. Також це корисно для держави, адже вона підтримуватиме затребувані спеціальності на ринку праці. Зокрема незаповнені спеціальності, критично потрібні для відновлення країни: технічні та робітничі професії.

Розмір гранту залежить від результатів вступника та обраної спеціальності. Нардеп при цьому не вважає, що підвищення вартості стане основною причиною для виїзду на навчання за кордон.

Як зросла вартість вищої освіти в Україні?

Ціни на навчання в українських вишах зростають щороку. За 4 роки середня вартість навчання зросла приблизно на 60%:

у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 гривню;

у 2023 році – 21 591 гривню;

у 2024 році – 25 347 гривень;

у 2025 році – 30 798 гривень.

Найбільш різке підвищення відбулося саме за останній рік.