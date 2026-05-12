Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Очільник відомства вже підписав відповідний указ.

Дивіться також Бугров хоче знову стати ректором КНУ: чи має право

Чому змінили дату виборів у КНУ?

У МОН кажуть, що таке рішення ухвалили після офіційного звернення організаційного комітету з проведення виборів ректора КНУ. У виші напередодні проаналізували проміжні результати до виборів. У ЗВО зазначають, що є чимало питань, які потрібно врегулювати. Зокрема, доопрацювати нормативні акти вишу, покращити матеріально-технічну підготовку тощо.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

У МОН зазначають, що потрібно гарантувати довіру до результату виборів. Зокрема провести їх відповідно до законодавства, аби не було потім оскаржень результатів. Тому виш звернувся до освітнього відомства з проханням про перенесення дати виборів керівника ЗВО. Також зауважили, що подали і звернення Студентського парламенту вишу.

У відомстві Лісового кажуть, що перенесення дати виборів має процедурний характер.

Дивіться також У КНУ Шевченка ухвалили важливе рішення щодо використання телеграму

Що відомо про попереднього ректора КНУ?

Ще недавно КНУ імені Тараса Шевченка очолював Володимир Бугров. Але його звільнили з посади 29 квітня. У МОН зазначили, що у Бугрова завершився відповідний контракт, який уклали ще у 2021 році.

МОН України також раніше призначило вибори ректора КНУ Шевченка на 27 травня 2026 року. Також призначили в.о. ректора, який до виборів у вишу має ним керувати.

Зверніть увагу! 24 Канал розповідав, які ректори найдовше обіймали посаду очільника вишу.

Тим часом новим очільником київського ЗВО став Валерій Копійка. Він був директором Навчально-наукового інституту міжнародних відносин.

Чи планував ексректор йти на вибори?

Володимир Бугров розповів "УП. Життя", що має намір брати участь у виборах на посаду ректора КНУ. Навіть попри визнання винним у справі про недостовірне декларування. 27 лютого Шевченківський райсуд Києва оштрафував його на 17 тисяч гривень. Він не вніс у свою декларацію Volkswagen Golf 2015 року.

Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що відповідну можливість його участі у виборах додатково вивчають. Рішення обіцяли озвучити згодом.

Дивіться також МОН призначило нового очільника КНУ імені Шевченка

Чи допустять Бугрова до виборів?

Сьогодні стало відомо, що Бугрову не дозволять балотуватися на посаду ректора КНУ. Про це пише "Бабель" з посиланням на відповідь МОН України. У відомстві посилаються на законодавство. Зокрема, на те, що очолювати виш не може людина, яку оштрафували за корупційне правопорушення. Обмеження діє рік після набуття чинності рішення суду.

Важливо 24 Канал детально розповів, скільки років перебував на посаді Володимир Бугров та чим запам'ятався як очільник КНУ.

У МОН додали, що також зверталися до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Інституту держави і права імені Корецького НАН України. Там підтвердили таке рішення.

Бугров повідомив натомість, що не знав про результати перевірки МОН. Каже, що його юристи пропонуватимуть варіанти дій.

Також ми розповідали, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка є одним із провідних вишів України.