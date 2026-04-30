Щоправда, він виконуватиме обов'язки ректора. Мовиться про Валерія Копійку, зазначає 24 Канал.

Хто буде в.о. ректора КНУ?

Відповідний наказ МОН вже оприлюднило, повідомляє Главком. Згідно з документом, Копійка буде виконувачем обов'язків ректора КНУ. Раніше він очолював Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка – з 2008 року.

Наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Там мовиться про те, що Валерій Копійка очолюватиме Університет Шевченка до призначення керівника закладу – але не пізніше ніж 29 жовтня 2026 року.

Студентський парламент КНУ вже надіслав запрошення новопризначеному очільнику на відкриту зустріч зі студентами.

Студенти побажали Копійці сил і витримки у відновленні довіри до Університету та ролі в системі вищої освіти України, утвердженні авторитету вишу, а також у формуванні якісно нового освітнього середовища.

Хто такий Володимир Копійка? Валерій Копійка народився 5 березня 1962 року у Києві. Він український політолог-міжнародник та науковець. До цього – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин (ННІМВ) КНУ імені Тараса Шевченка. Також доктор політичних наук (2004), професор (2007).

З 17 червня 2009 року – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Цікаво У лютому 2026 року багаторічний очільник Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив посаду через завершення терміну дії відповідного контракту.

Що відомо про попереднього ректора КНУ?

Попереднім ректором КНУ був Володимир Бугров. Наказ МОН України про його звільнення з посади очільника київського вишу опублікував Студентський парламент КНУ 29 квітня.

У документі вказали, що рішення ухвалили у зв'язку із завершенням відповідного контракту, укладеного у 2021 році.

До слова, МОН призначило вибори ректора КНУ імені Шевченка на 27 травня 2026 року.

