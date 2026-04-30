Правда, он будет исполнять обязанности ректора. Говорится о Валерии Копейке, отмечает 24 Канал.

Кто будет и.о. ректора КНУ?

Соответствующий приказ МОН уже обнародовало, сообщает Главком. Согласно документу, Копейка будет исполняющим обязанности ректора КНУ. Ранее он возглавлял Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – с 2008 года.

Приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Там говорится о том, что Валерий Копейка будет возглавлять Университет Шевченко до назначения руководителя заведения – но не позднее чем 29 октября 2026 года.

Студенческий парламент КНУ уже направил приглашение новоназначенному руководителю на открытую встречу со студентами.

Студенты пожелали Копейке сил и выдержки в восстановлении доверия к Университету и роли в системе высшего образования Украины, утверждении авторитета вуза, а также формировании качественно новой образовательной среды.

Смотрите также Минобразования уволило скандального Бугрова с должности ректора КНУ имени Шевченко

Кто такой Владимир Копейка?

Валерий Копийка родился 5 марта 1962 года в Киеве. Он украинский политолог-международник и ученый. До этого – директор Учебно-научного института международных отношений (ННИМО) КНУ имени Тараса Шевченко. Также доктор политических наук (2004), профессор (2007).

С 17 июня 2009 – директор Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Интересно В феврале 2026 года многолетний глава Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял должность из-за завершения срока действия соответствующего контракта.

Что известно о предыдущем ректоре КНУ?

Предыдущим ректором КНУ был Владимир Бугров. Приказ МОН Украины о его освобождении от должности главы киевского вуза опубликовал Студенческий парламент КНУ 29 апреля.

В документе указали, что решение было принято в связи с завершением соответствующего контракта, заключенного в 2021 году.